Galán de telenovelas podría ser el nuevo integrante del programa Hoy Ante la ausencia de uno de los miembros del elenco estelar del matutino Hoy ya se habla de quién será el sustituto, lo cual es una gran sorpresa. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace unos días se ha informado que Jorge Van Rankin tendrá que estar ausente algunos meses de la revista matutina Hoy, de Televisa, para cumplir con otros compromisos urgentes de trabajo. Ante ello se ha especulado mucho sobre el ingreso del sustituto del presentador también conocido como el Burro. Si bien se mencionó que sería uno de los miembros del elenco, como Paul Stanley, ahora se rumora que será un galán de telenovelas. RELACIONADO: Galilea Montijo se defiende de los rumores que aseguran que se realizó cirugías estéticas Image zoom Twitter De acuerdo con el diario mexicano El Heraldo de México, el conductor podría ser Arturo Carmona mientras Van Rankin graba la serie 40 y 20 de la que es uno de los protagonistas. El exesposo de Alicia Villarreal ha ocupado este cargo en otras ocasiones, por lo tanto ya cuenta con la experiencia para participar en esta emisión. Image zoom Arturo Carmona. Hasta el momento, Magda Rodríguez, productora del programa, no ha confirmado nada. Tampoco Arturo Carmona, aunque se espera que en los próximos días se dé el anuncio oficial. Mientras tanto, la dinámica de mantener dos equipos de conductores, uno en casa y otro en el estudio, que se rotan por semana, seguirá vigente mientras la pandemia continúe, para evitar exponer a todo el elenco. Si el exfutbolista se integra al elenco, ¿también entrará en este intercambio? Ya se verá. Image zoom Instagram/Galilea Montijo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por lo pronto todo transcurre de manera habitual en Hoy, al que se han agregado nuevas secciones creadas por los presentadores, que se desarrollan desde sus respectivos hogares. Además, continúan con otros segmentos que ya forman parte del sello del programa.

