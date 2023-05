"Ojo, no es como dicen varios que tenga el ego inflado o que la industria ha cambiado, porque a veces me tratan igual como una desconocida pero no soy desconocida, vengo de abajo, de muy abajo y cuando me desmerecen es frustrante porque no es que el público decida en las producciones, son los productores 'algunos' que desprecian el verdadero valor de los actores, hemos sido desvalorizados por temor supuestamente para no convertirnos en monstruos, pero yo no voy a permitir que denigren mi dignidad como mujer, como ser humano y como profesional. Tengo que trabajar, me guste o no me guste algunos proyectos, pero sí tengo claro que a pesar que me quieran desvalorizar para levantar el rating o el morbo para llamar la atención de cualquier proyecto donde estoy y donde se han burlado de mis desgracias poniendo en duda mis vivencias, esto no lo voy a permitir más y confío en Dios principalmente y en mi equipo sincero, no aquellos que me quieren para su conveniencia", comenzó compartiendo Spanic.