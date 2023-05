"No renuncié, pasaron otras cosas": La verdad de Gaby Spanic sobre su repentina salida de Top Chef VIP La actriz venezolana está esperando a que le den "luz verde" para poder aclarar la situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Instagram Gaby Spanic Gaby Spanic acaparó recientemente titulares tras conocerse su repentina salida de Top Chef VIP (Telemundo), competencia culinaria en la que participaba desde finales de abril. "Por motivos personales no va a continuar en la competencia", informaba la cadena hispana sin dar más detalles al respecto. La actriz venezolana no había querido pronunciarse hasta ahora sobre el motivo de su salida, pero los comentarios que había hecho a través de las redes sociales apuntaban a que el asunto era más serio de lo que parecía a simple vista. "No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte", dejaba claro. La protagonista de inolvidables telenovelas como La usurpadora y Tierra de pasiones realizó el pasado viernes una transmisión en vivo en Instagram para agradecer a sus fans el exitoso recibimiento que está teniendo el reciente lanzamiento de su disco en las plataformas de streaming. Un material discográfico que vio la luz hace más de 10 años, en 2005, y en el que se incluyen canciones como 'Yo no soy de nadie', 'Tengo fiebre' y 'Una tal Guadalupe'. Además de cantar algunos de esos temas musicales, la actriz de 49 años respondió a preguntas de sus fans y, como era de esperar, no faltaron quienes le preguntaron por lo ocurrido en Top Chef VIP. "¡Qué bueno que ya no estás en Top Chef! ¿Nos puedes contar o no?", le preguntaron. Gaby Spanic Gaby Spanic en Top Chef VIP | Credit: Instagram Gaby Spanic "Creo que no es el momento, cuando me digan las personas luz verde se aclarará la situación", aseveró. La actriz, no obstante, sí quiso aprovechar la ocasión para desmentir algunas de las versiones que se han dado en los medios de comunicación sobre lo sucedido. "Lo único que puedo decir al respecto es que jamás me agarré a golpes con Laura, yo a Laura la amo, la quiero, la respeto", dijo refiriéndose a la actriz mexicana Laura Zapata, quien fuera una de sus compañeras en la competencia culinaria de Telemundo que conduce Carmen Villalobos. Gaby Spanic Gaby Spanic y Laura Zapata | Credit: Instagram Gaby Spanic Spanic también quiso dejar claro que nunca "me fui" o "renuncié" a la competencia. "Pasaron otras cosas", reveló sin ahondar en detalles. "Pero ya ustedes todos se enterarán". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Por qué Telemundo te quiere perjudicar?", le preguntó otra de sus fans. La actriz evitó pronunciarse sobre si considera que la cadena de habla hispana la quiere perjudicar. Pero sí comentó algo muy significativo al respecto: "Sin decir sí o no a eso, prefiero ser neutra, pero un amigo abogado me decía en Venezuela que lamentablemente a veces hay figuras muy importantes del medio artístico que le avientan duro y le inventan tantas cosas, pero eso atrae rating, atrae morbo, hasta ahí puedo quedarme", señaló la estrella de telenovelas.

