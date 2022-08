Gaby Spanic y Juan Soler ¡protagonizarán juntos! La actriz venezolana y el actor argentino son los protagonistas de un nuevo proyecto televisivo que ya se graba en México y con el que hacen realidad el sueño de muchos de sus fans de verlos por primera vez juntos en la pequeña pantalla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic y Juan Soler protagonizarán juntos 'La mejor Navidad' | Credit: Instagram Gaby Spanic 2022 está siendo un año de mucho trabajo para Gaby Spanic. La actriz venezolana grabó durante la primera mitad del año Corazón guerrero, telenovela que se encuentra actualmente al aire en México con altos niveles de audiencia y en la que interpreta a Elisa, un personaje que la llevó a sacrificar su belleza en pro de la historia y por el que ha recibido un sinfín de elogios. Junto a otras cinco villanas de telenovelas, Sarah Mintz, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier, Aylín Mujica y Geraldine Bazán; Spanic también protagonizó recientemente un reality show, Secretos de villanas, que verá la luz en octubre por la plataforma de streaming Canela TV. "La gente cuando vea esto en la tele va a decir qué finura, qué clase, qué producción, qué villanas tan espectaculares, tan auténticas, espontáneas. Es muy emocionante, divertido, picoso. La fotografía es espectacular. Estamos en una casa espectacular, estamos preciosas todo el tiempo", contaba la inolvidable protagonista de exitosos melodramas como La usurpadora y Tierra de pasiones en una reciente entrevista exclusiva con People en Español. Gaby Spanic Gaby Spanic estrena look | Credit: Instagram Gaby Spanic Pero esto no es todo. Por si fuera poco, Spanic comenzó a grabar recientemente en México un nuevo proyecto para televisión como protagonista que la tiene muy emocionada. Gaby Spanic Gaby Spanic con nuevo look | Credit: Instagram Gaby Spanic Se trata de 'La mejor Navidad', una película que se podrá ver a finales de año a través del canal de televisión Lifetime y en la que compartirá créditos con un reconocido galán de telenovelas. "En Navidad no se pierdan la película 'La mejor Navidad' por Lifetime, una linda historia protagonizada por mí y por Juan Soler", anunció este lunes en las redes sociales. Gaby Spanic Gaby Spanic y Juan Soler protagonizarán juntos 'La mejor Navidad' | Credit: Instagram Gaby Spanic Esta es la primera vez que Spanic y Soler comparten set de grabación puesto que hasta ahora sus exitosas carreras habían discurrido por caminos diferentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué linda pareja! Siempre quise verte trabajar con Juan Soler", "Mi sueño se está cumpliendo, después de este proyecto los quiero en una novela" o "No puedo creer que vas a trabajar con Juan Soler", fueron algunos de los comentarios que no tardaron en invadir su publicación y que reflejan a la perfección la emoción del público por verlos juntos por primera vez en la pequeña pantalla. Juan Soler Gaby Spanic y Juan Soler ¡juntos en televisión! | Credit: Instagram Gaby Spanic Spanic también está "muy feliz" de volver a trabajar en este proyecto con el director Nicholas Di Blasi, quien la dirigió hace casi dos décadas en la exitosa telenovela de Telemundo Prisionera.

