El emotivo reencuentro entre Gaby Spanic y su hijo en La casa de los famosos Tras más de un mes sin poder ver ni hablar con su primogénito, la actriz fue sorprendida este martes en el reality show de la cadena Telemundo con la visita virtual del adolescente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic y su hijo Gabriel de Jesús | Credit: TELEMUNDO Gaby Spanic lo tenía muy claro. La actriz venezolana era consciente de que vivir tanto tiempo separada de su hijo Gabriel de Jesús y sin poder tener ningún tipo de comunicación con él iba a ser su gran reto a superar dentro de La casa de los famosos. Y así está siendo. Desde que el pasado martes 24 de agosto pisara por primera vez la casa más famosa de la televisión hispana, la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora, Prisionera y Tierra de pasiones no había vuelto a ver ni a escuchar a su primogénito. En completo aislamiento del mundo exterior desde entonces, Spanic se llevó durante la gala de este martes que transmitió Telemundo a las 7 p.m., hora del Este, una gran alegría tras ser sorprendida con una visita virtual muy especial: la de su hijo 'Gabo'. La actriz no pudo reprimir las lágrimas al ver en pantalla a su primogénito tras seis semanas sin tener noticias suyas e inmediatamente rompió a llorar de la emoción. "Te extraño mucho, te amo mucho. Te extraño demasiado, te quiero abrazar", dijo con el rostro envuelto en lágrimas mientras hablaba con el adolescente de 13 años. "No llores mamá", trató de consolarla el menor de edad. "Perdón que llore, tu mamá es una chillona, tú lo sabes. Extraño tu olor, te amo tanto, te quiero abrazar muy fuerte", prosiguió visiblemente emocionada la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El emotivo reencuentro entre madre e hijo fue seguido con especial atención desde el plató del programa, donde Jimena Gállego, su conductora, no pudo ocultar su emoción. "Es un momento que a todas las mamás nos está llegando al corazón porque en la vida no hay nada más importante que los hijos y de verdad ver un encuentro así a mí me llega mucho", expresó la presentadora mexicana, quien tiene más de 100 mil seguidores en Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El emotivo reencuentro entre Gaby Spanic y su hijo en La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.