La decisión de Spanic acabó el pasado fin de semana con la aparente tranquilidad que parecía existir en el reality show de Telemundo. Tras sentirse traicionada, la ex Miss Universo no ha dudado en declararle la guerra a su ya examiga. "Yo conozco a Gabriela. Ella no me quiere aquí".

En La casa de los famosos (Telemundo) todo puede cambiar de un momento a otro. La aparente calma que parecía existir entre los habitantes de la casa más famosa de la televisión hispana durante los últimos días gracias a la prueba semanal que llevó a sus participantes a recrear icónicas escenas de exitosas telenovelas de Telemundo se esfumó el pasado viernes de golpe con la decisión de Gaby Spanic de salvar a Celia Lora de la nominación como parte de su privilegio tras convertirse en líder de la semana, lo que dejó a su 'amiga' Alicia Machado en la cuerda floja junto a Pablo Montero, Uriel del Toro y Christian de la Campa.

"Una de las cosas por las cuales no quería ser líder era por esta decisión, pero bueno aquí todos somos amigos y decidimos no tomarnos a personal ninguna nominación o cualquier decisión. Hablé con mi Diosito allá arriba y lo pensé mucho. Es una persona que públicamente pudiera ser la más vulnerable, la más débil. Es una persona que desde que llegué a la casa se ha portado muy bien conmigo y yo creo que sería los justo salvar a esa persona que no ha sido tan vista y expuesta fuera. Yo los amo a mis amigos, pero decidí salvar a la más débil ante el público y es Celia porque creo que mis compañeros tienen muchas posibilidades de que el público los salve", explicó la protagonista de exitosas telenovelas el pasado viernes durante la gala.

La decisión de Gaby no sentó nada bien a Alicia, quien se tomó lo sucedido como una traición imperdonable de su amiga y así se lo hizo saber a varios de sus compañeros nada más terminar la gala. "Ella sabe lo que significa para mí y ella sabe por qué yo estoy en este programa también, entonces si me hubiera tocado a mí yo la hubiera salvado a ella por una cuestión de acuerdo de mamás solas y porque hemos pasado cosas bien duras como mamás", manifestó la ex Miss Universo. "Yo conozco a Gabriela, la conozco muy bien. Ella no me quiere aquí. Yo soy una persona que soy muy leal a mis cosas y nosotras habíamos hablado de apoyarnos con el tema de la imagen, de nuestros hijos. Incluso yo hablé con ella antes de que ella entrara al programa, que yo todavía no estaba confirmada para entrar, y fui a su casa a almorzar con ella y a platicarle cómo iba a ser esto y cuando entré aquí quedamos en algo".

Alicia Machado Alicia Machado, participante de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO

La salvación de Celia por parte de Spanic dinamitó por completo la convivencia entre ambas actrices. "De ahora en adelante es una compañera más de trabajo", sentenció Alicia.

Machado no está dispuesta a pasarle ni una a su ya examiga, como quedó demostrado el pasado sábado cuando se acercó por primera vez a Gaby tras lo sucedido para mostrarle unas recetas médicas por si le quedaba alguna duda de por qué ella tiene que pedir comida especial cuando hacen la compra semanal. "Esa es la razón por la cual como como como. Por si acaso por si tenías alguna duda", le espetó tras escuchar de su boca unos comentarios que no le gustaron nada mientras hacían la compra semanal. "No, yo no tengo ninguna duda más bien las ensaladas que pediste se pidieron, todo se pidió", le respondió Spanic. La inolvidable protagonista de la telenovela La usurpadora aprovechó la ocasión para reiterarle que "no tengo nada personal con la decisión de ayer". "Yo creo que aquí nadie tiene obligación de salvar a nadie, no te lo tomes a personal. Eso de los récipes médicos yo también lo sabía, creo que está de más también porque todo lo que tú pediste se pidió y tu actitud no es la más favorable".

Alicia, en cambio, parece tener muy claro quiénes son sus amigos dentro de la casa y Gaby ya no forma parte de esa lista. "Yo voy a tener la actitud que a mí se me hinche un ovario porque tengo 42 años y a mí nadie me dice cómo me comporto y yo a mis amigos aquí tengo muy claros quiénes son", comentó más tarde en una conversación que tuvo con Cristina Eustace.

La actriz de telenovelas como Una familia con suerte y Lo imperdonable no tiene intención de perdonar lo que ella considera que ha sido una 'traición' de Gaby hacia ella y no ha dudado en declararle la guerra dentro del concurso. "Ya no eres mi amiga. Eres una rival dentro de este show, ella se lo busco", señaló Machado en otra charla que mantuvo con Eustace. "Cuando yo empecé a hacer novelas la admiraba mucho y he compartido muchas cosas con ella, la he apoyado y la he ayudado en miles de cosas y ella a mí también, pero ya no".

Gaby Spanic Gaby Spanic, participante de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO

Alicia ya no sabe a ciencia cierta en quien puede confiar dentro de la casa, lo que la ha llevado a tomar más que nunca conciencia del juego en el que está participando. "Yo amanecí con un sentimiento muy feo porque siento que no puedo confiar en nadie, o sea confío en algunas personas –en Pablo, en Cristina, en ti, en Roberto–, pero ya no como estaba hasta ayer. Hasta ayer yo me sentía al 100 con esos cariños, ahora ya no lo sé. Yo ayer ya me di cuenta que va a haber personas que van a brincarse la lealtad, que se van a brincar los acuerdos, que se van a brincar ciertos valores como amigos, como compañeros, se van a brincar lo que se tengan que brincar para lograr lo que quieren", se sinceró el sábado Machado en otra charla con De la Campa.

El futuro de Alicia en La casa de los famosos pende ahora mismo de un hilo ya que se encuentra nominada y por lo tanto este lunes podría ser expulsada del programa, pero de ser salvada por el público Alicia promete seguir dando mucho guerra porque en este duelo entre Gaby y ella solo puede salir victoriosa una y Machado no está dispuesta a dejarse vencer por la que ahora se ha convertido en su principal rival a batir.