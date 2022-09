Gaby Espino se deja ver en la pantalla de Univision La actriz venezolana, quien fuera durante muchos años talento exclusivo de Telemundo, eligió este lunes el programa matutino Despierta América (Univision) para presentar su nueva aventura profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante mucho tiempo, Gaby Espino fue uno de los rostros exclusivos de Telemundo, donde protagonizó exitosas telenovelas como Más sabe el diablo y Santa diabla. Desde hace varios años, sin embargo, la actriz y conductora venezolana se encuentra viviendo una nueva etapa en su carrera luego de concluir su relación de exclusividad con la cadena hispana. "Los años en Telemundo hice muchísimas cosas, pero no podía hacer otras, no podía trabajar con otros canales o de pronto no podía hacer series. Ahora que comenzaron las plataformas digitales estaba con Telemundo y no podía trabajar con otra gente", explicó en 2021 Espino en una entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta. "Esos 14 años hice muchísimas cosas, aprendí muchísimo, trabajé en diferentes países pero estaba con esa empresa, ahora me queda mucho más por hacer también". Sin un contrato de exclusividad que la ate ya a Telemundo, Gaby puede moverse libremente por cualquier cadena de televisión, incluida Univision, la competencia directa de Telemundo. Gaby Espino Gaby Espino en 2019 en Telemundo | Credit: Mezcalent Gaby Espino en Despierta América Este lunes, la también influencer se dejó ver en el programa matutino de la cadena hispana, Despierta América (Univision), donde estuvo presentando en exclusiva su nueva aventura profesional lejos de la televisión: su colección de ropa junto a la marca Peace Love World. "Mañana estaremos presentando la colección Gaby Espino x Peace Love World en Despierta América por Univision. Los esperamos", no tardó en anunciar Espino el domingo desde su cuenta de Instagram, donde puede presumir de tener más de 12 millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gaby Espino x Peace Love World es una colección construida a través de la conexión de dos mujeres hispanas: Gaby Espino y Alina Villasante, fundadora de la marca Peace Love World. La actriz quería entrar en el mundo de la moda y Alina buscaba una colaboración poderosa y de ideas afines, por lo que todo se alineó para dar como resultado esta colección que Espino presentó en exclusiva este lunes en Despierta América.

