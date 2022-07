Gaby Espino revela quién quiere que gane La casa de los famosos 2 La actriz venezolana reconoció que tiene a "varios amigos" concursando en el exitoso reality show de Telemundo, pero su favorita para alzarse con la victoria es... Conoce de quién se trata. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos (Telemundo) vivió este jueves una emocionante gala de nominaciones que dejó en la cuerda floja a cuatro de sus participantes: Ivonne Montero, Daniella Navarro, Salvador Zerboni y Rafael Nieves, luego de que la jefa de la casa tomara la decisión de anular las votaciones de los integrantes del cuarto morado por haber incumplido las reglas del programa. Uno de ellos –Montero, Navarro, Zerboni o Nieves– se convertirá el próximo lunes en el octavo eliminado del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Quien siguió muy de cerca desde la comodidad de su hogar todo lo que ocurría en la gala de La casa de los famosos fue la actriz venezolana Gaby Espino, quien es fan del programa. "En esta casa tenemos un placer culposo, estamos viendo La casa de los famosos que la pasan por Telemundo", expresó anoche Espino a través de sus historias de Instagram. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Instagram Gaby Espino La favorita de Gaby La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo reconoció que tiene a "varios amigos" concursando en el reality show, pero su favorita es... "A quien más queremos es a Daniella y hoy está nominada", informó Espino, quien invitó a sus más de 12 millones de seguidores a votar por ella para que pueda seguir en el reality show. Daniela Navarro Daniella Navarro, concursante de La casa de los famosos 2 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A partir de hoy las votaciones son en positivo, o sea que hay que votar por la persona que ustedes quieran que se quede dentro de la casa. Yo quiero que gane Daniella, así que les voy a pedir a todos mis seguidores que le den clic al link que les voy a dejar acá para que Daniella se quede y gane La casa de los famosos", compartió la estrella venezolana. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

