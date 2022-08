"Ha tenido un juego superhonesto": Gaby Espino quería que ganara Daniella Navarro La actriz venezolana es amiga desde hace muchos años de Daniella: "Es una mujer superhonesta". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro ha sido, sin duda, una de las concursantes de La casa de los famosos que más pasiones ha despertado tanto dentro como fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. Amada por unos y criticada con la misma intensidad por otros, la actriz venezolana se quedó este miércoles a las puertas de ganar el concurso tras convertirse por decisión del público en la quinta finalista y tener que poner fin a su estancia en la casa. "Me siento bien, me siento tranquila, me siento en paz, lo presentía", contó recién salida del exitoso reality show la actriz venezolana a Jimena Gállego desde el plató. "Jamás imaginé aguantar tanto, estar sin mi hija, jamás imaginé aguantar ciertos demonios aunque sé que me vieron peleando un poquitico, [Pero] eso era nada", agregó entre risas. "¿Por qué presentías que ibas a ser tú [la quinta finalista]", le preguntó la conductora mexicana. Daniella Navarro Credit: Instagram Telemundo Realities "Porque creo que hay unos participantes que se han inventado unas historias tan lindas, tan tiernas y creo que a veces la gente la sinceridad y lo directa que pude haber sido yo le hubiese pegado mucho al público o mis faltas de miedo de hacer lo que siente mi corazón. Me gustó un día 1, otro día me gustó otro. Yo siempre he hecho lo que dice mi corazón y mis ganas y dentro de la casa había muchos personajes muy creados como Ivonne o como Salvador y al público le gustó más esas historias de mentiras, una dramática y el otro tirándosela de villano", dijo. A quien sí le gustó su participación en La casa de los famosos fue a su amiga Gaby Espino, quien no dejó de apoyarla durante todo el concurso. De hecho, ayer la protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo volvía a pedir a sus seguidores que votaran por ella. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Instagram Gaby Espino "Ha tenido un juego superhonesto. Ella es una mujer superfrentera, superhonesta y me parece que ha jugado bien su juego", comentó Espino sobre su amiga. "Así que les voy a dejar aquí el link. Vamos a apoyarla, hoy es decisivo, así que por favor todos a votar". ¿Qué opina de los otros finalistas? Gaby, quien no se pierde siempre que puede el programa, también se pronunció sobre los otros cuatro finalistas: Toni Costa, Salvador Zerboni, Ivonne Montero y Nacho Casano. La casa de los famosos Nacho Casano, Ivonne Montero, Toni Costa y Salvador Zerboni, finalistas de La casa de los famosos | Credit: Telemundo (x4) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los demás que quedaron en la final también los conozco y les tengo muchísimo cariño, merecen estar ahí, de verdad que sí; pero Daniella es mi amiga, así que vamos a apoyarla", aseveró. ¿Quién querrá que gane ahora Espino?

