El futuro de Carlos Calderón en Telemundo: ¿hasta cuándo estará en Hoy Día? El extalento de Univision debutó este lunes en el programa matutino de Telemundo. También estuvo como invitado en La mesa caliente. ¿Qué sigue para él? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Instagram Carlos Calderón Carlos Calderón no solo debutó este lunes en Hoy Día (Telemundo) como conductor invitado. El carismático presentador mexicano también estuvo charlando por primera vez con Myrka Dellanos, Giselle Blondet y compañía en el programa La mesa caliente (Telemundo). "¿Cómo te sentiste esta mañana?", le preguntó Blondet. "Muy bien, muy divertido, sobre todo porque el público creo que me recibió con mucho cariño y, además, ustedes saben que muchos colegas trabajan aquí, entonces desde que entré a la puerta desde el policía me saludó, que no nos habíamos visto hace mucho, camarógrafos, editores… Entonces fue muy bonito y a mí me encanta siempre llevarle lo mejor al público. Creo que tuvimos muy buena mancuerna con Penélope, con Andrea…", expresó el extalento de Univision. Carlos Calderón Carlos Calderón en La mesa caliente | Credit: La mesa caliente Calderón reconoció que fue difícil para él, después de 7 meses, separarse de su hijo León. "Me costó mucho no darle de desayunar hoy a mi bebé. Eso es lo que yo creo que me va a costar más trabajo", aseveró. "Pero creo que nos va a ir muy bien porque somos un equipo". Carlos Calderón Carlos Calderón en La mesa caliente | Credit: La mesa caliente Su futuro en Telemundo La participación del presentador en Hoy Día generó comentarios muy positivos a través de las redes sociales entre los televidentes del programa. "Me encanta volverlo a ver, es muy buen conductor", "Me encanta Carlitos, ojalá se quede en el programa" o "Queremos a Carlitos todas las mañanas en Hoy Día", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones de Instagram del show. Pero, ¿hasta cuándo veremos al conductor en el espacio mañanero de Telemundo? Hoy Día Carlos Calderón en Hoy Día | Credit: Instagram Carlos Calderón ¿Será que llegó para quedarse? Carlos Calderón Carlos Calderón en La mesa caliente | Credit: Instagram Carlos Calderón Por lo pronto, Calderón estará conduciendo el programa durante dos semanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así lo confirmó el presentador este lunes en su entrevista para La mesa caliente. "Sabemos que vas a estar en Hoy Día unas dos semanitas", comentó Myrka. "Sí, sí, un rato", señaló él.

