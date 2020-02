¿Fue el Super Bowl LIV y el Halftime Show de Shakira y JLo el más visto de la historia? Así fueron los números de audiencia del Super Bowl LIV. ¿Ha sido uno de los eventos en vivo más vistos de la historia? By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Eventos masivos como el Super Bowl tienen el poder de paralizar el mundo entero. Millones de personas detienen sus vidas por algunas horas para disfrutar de las transmisiones en vivo de este tipo de grandes espectáculos deportivos. El pasado Super Bowl LIV protagonizado por los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco sin duda dejó una marca como uno de los más vistos en la historia de la NFL, ya que más de 102 millones de personas se conectaron para ver el gran juego, que además tuvo a Shakira y Jennifer López como protagonistas del esperado Halftime Show. Según los reportes de audiencia compartidos por la NFL, la edición del 2020 del gran juego se logró ubicar en la décima posición de los más vistos de la historia, no muy lejos del Super Bowl XLIX (2015), que encabeza el listado tras alcanzar una audiencia de 114 millones de personas viendo el evento en vivo. Curiosamente, a pesar del poder mediático que hoy en día tiene el Super Bowl, el primer lugar del listado de los eventos en vivo más vistos de la televisión en los Estados Unidos continúa siendo para un momento que partió la historia de la humanidad en dos: el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna el 20 de julio de 1969. Aproximadamente 150 millones de personas se sintonizaron con la transmisión que mostró al astronauta Neil Armstrong convertirse en el primer hombre en pisar el satélite que acompaña a la Tierra a través del sistema solar. Image zoom Neil Armstrong, primer hombre en pisar la Luna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Super Bowl se ha transformado el evento deportivo más visto en el país, pero comparado con otros a nivel mundial, ¿continúa estando entre los espectáculos deportivos que encabeza el listado de los más vistos? La respuesta es no. El Super Bowl está aún muy lejos de poder competir con las audiencias que logran captar eventos como la Copa Mundial de la FIFA o Los Juegos Olímpicos. Image zoom Francia campeón del Mundial 2018. El top 5 de los eventos deportivos más vistos en la historia lo abre el Mundial de Rugby del 2015, que alcanzó una audiencia de 1,000 millones de personas. En la cuarta posición se encuentra el Mundial de Cricket del 2015 con 2,200 millones de personas. Luego en la tercera casilla se ubica el Tour de Francia del 2018 con también 2,200 millones de televidentes. Image zoom Tour de Francia 2018. Desde luego, el fútbol no se podía quedar por fuera de este listado y aparece en la segunda posición de los eventos deportivos más vistos de la historia. El Mundial de la FIFA del 2018 logró captar una audiencia de 3,600 millones de personas. La casilla número uno del listado le pertenece a los Juegos Olímpicos del 2008, los cuales dejaron un registro histórico de 4,700 millones de personas sintonizadas. Tan solo en su apertura, los justas olímpicas de Pekín tuvieron una audiencia de alrededor de 1,000 millones de personas. Image zoom Juegos Olímpicos de Pekín 2008 Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Fue el Super Bowl LIV y el Halftime Show de Shakira y JLo el más visto de la historia?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.