5 cosas que no sabías de Frederik Oldenburg ¿Quién es Frederik Oldenburg? Échale un vistazo a este artículo Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de confesar que ser uno de los copresentadores de Un nuevo día (Telemundo) es un placer, el periodista venezolano de 36 años Frederik Oldenburg reveló otros secretos. 1 Adiós a mi país. Me fui de Venezuela en el 2012 y no regresé más. Tengo dos hermanos y ellos se fueron hace veinte años, yo [me] fui [el] último porque quería terminar la carrera universitaria y cuando me gradué me fui a [vivir a] Irlanda. 2 Ciudadano del mundo. Tengo ascendencia alemana y árabe. Viví en Uruguay [y] Dublín, Irlanda. Image zoom Matt Winkelmeyer/Getty Images for Spotify 3 Su consentida. A Adamari López la admiro por su carrera y la parte humana. Representa el conocimiento, la experiencia y la amistad incondicional. Es [mi]consentida. Es una muejr muy positiva. También Chef James, para mí que yo llegara y tener una amistad fue fundamental, él fue una guía ahí adentro. 4 Futbolista. En Uruguay jugaba fútbol en la segunda división. Después me recibí como comunicador social. Luego viví en Dublín, en Irlanda, un año y un mes. Regresé a Estados Unidos para ejercer mi carrera como periodista empezando como periodista en Las Vegas. 5 Amante de… Me encanta la historia y los himnos nacionales. Sé las melodías de unos 25 himnos: el de Venezuela, Estados Unidos, el colombiano, el holandés, el ruso.

