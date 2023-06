Acusan de fraude a La casa de los famosos ¿por qué? La audiencia está especulando sobre acuerdos en La casa de los famosos que hacen dudar de su imparcialidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Galilea Montijo Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Con tres temporadas en Estados Unidos, La casa de los famosos se convirtió en una opción televisiva que ha sido muy atractiva. Ante ello, Televisa decidió hacer su versión de este reality en México, para los cual, como en las otras ediciones, fueron convocadas varías celebridades tales como Paul Stanley, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Bárbara Torres, Wendy Guevara y Apio Quijano, entre otros. Por su parte, Galilea Montijo es la conductora del reality. Hace unos días, surgió el rumor de que la emisión es fraudulenta. Todo comenzó, el pasado 21 de junio de 2023, cuando Montijo apareció en la gala correspondiente a la nominación para salir de la casa. Durante la transmisión en vivo, durante la cual los contendientes estarán sentados en la sala esperando pasar al confesionario para emitir sus votos, la presentadora comentó "yo me conecto más tarde con ustedes para darles a conocer la lista de nominados. Mucha suerte a todos y buenas noches, muchachos", mencionó. Lo que llamó la atención de los internautas fue que este exreina de belleza se acomodó el pelo que sobresalía de su oreja. Dicho gesto fue repetido por Stanley luego de que todos los habitantes se despidieron momentáneamente con un "buenas noches". Lo ocurrido entre ambos fue señalado como fraude porque, según dicen los cibernautas, fue un intercambio de mensajes entre ambos. Cabe recordar que ambos trabajan juntos en el matutino Hoy. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo creo que le dijo que no estaba nominado porque Paul como que se relajó"; "Paul Stanley fuera, el consentido de Galilea, fuera de la cocina y de La casa de los famosos"; "¿Qué pasó ahí? además de que Galilea Montijo todo lo dice al revés, hace señas"; "Muy obvios"; "Paul hizo la misma seña después de que ella lo hizo"; "No sé si sea una señal, pero si se ve medio raro eso"; "Hay que ver cuando nominen a Paul si ella hace esa seña nuevamente", y "ya vieron que él y Galilea se hacen señas? Cuando se conecta Galilea", fueron algunos comentarios. Las especulaciones quedaron abiertas para la próxima nominación. Hasta el momento, Galilea Montijo ni alguien de la producción se ha pronunciado al respecto.

