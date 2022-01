Exclusiva: Franco Noriega regresa a la televisión para apoyar a los niños a cumplir sus sueños El chef Franco Noriega quiere ofrecer su experiencia personal y profesional al servicio de los pequeños del hogar gracias a su nuevo proyecto en la pantalla chica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras ser un exitoso modelo, Franco Noriega también ha probado suerte en otra de sus pasiones, el arte culinario, que lo ha convertido en un connotado chef; por si esto no fuera suficiente, también ha mostrado su encanto para estar en la televisión. Así, el propietario de Baby Brasa en Nueva York inicia una nueva aventura al formar parte de los jueces del reality de cocina MasterChef Junior. "Todo emprendimiento en otro país es un gran reto. Pero tener la oportunidad de estar en Mexico, en la cocina más famosa del país, MasterChef, como el soporte y apoyo de una nueva generación de cocineros y chef es en definitiva el mayor reto de mi presente", mencionó Noriega a People en Español. "Es una experiencia de la que me siento profundamente agradecido. Tener la oportunidad de estar de la mano de grandes profesionales como Chef Joserra [José Ramón Castillo] y Chef Betty [Vázquez] es realmente muy gratificante. Todos los días aprendo de ellos también". Estar en este proyecto, donde los niños deberán mostrar sus dotes como cocineros, es algo que tiene muy emocionado al también empresario, quien está convencido que esta emisión puede ser una plataforma de crecimiento personal para los participantes en muchos sentidos. Chef Franco Noriega Credit: Gerardo Brice SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me encanta. Los niños tienen una capacidad de recordarnos lo que es tener sueños y ambiciones sin límites. Además todos los participantes tienen una característica única. Pensé que era yo quien tendría algo que enseñarles, pero son ellos quienes de alguna forma me dejan un aprendizaje en cada episodio", expresó. "Vengo a formar líderes. Quiero que estos chicos salgan del programa no solo con la idea de cocinar rico. Los quiero lo suficientemente ambiciosos para que logren sus sueños a toda costa". Para Franco Noriega la gastronomía forma parte de su ADN; por lo tanto, tiene puestos sus esfuerzos en otros proyectos relacionados como una serie de podcast titulada Seamos Franco con Franco Noriega; así como, la creación de su primer libro que será un manual de emprendimiento gastronómico. Además, inauguró nuevas sucursales de su resultante en Brasil. El chef estará en la televisión el próximo 25 de febrero cuando Mastercher Junior se estrene por TV Azteca. "[Quiero] seguirme formando como persona y profesional para poder dar a mi equipo la mejor versión de mí todos los días", Franco Noriega Franco Noriega Credit: Cortesía TV Azteca "La gastronomía como modelo de negocio siempre ha estado en mi historia familiar. Es el entorno profesional más inspirador que he tenido. Cuando era más joven exploré muchas facetas creativas, pero siempre tuve claro cual sería mi objetivo como profesional", comentó. "[Quiero] seguirme formando como persona y profesional para poder dar a mi equipo la mejor versión de mí todos los días".

