El ataque de risa y llanto que sufrió Francisca en vivo en Despierta América por culpa de su hijo Gennaro La carismática conductora dominicana protagonizó este martes un momento de lo más surrealista fruto de su cansancio mientras estaba en vivo en el programa matutino de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca; YouTube Despierta América Llevar durante 3 horas en vivo de lunes a viernes las riendas de la conducción de un programa tan exigente y dinámico como Despierta América (Univision) no resulta una tarea nada sencilla, especialmente si no se logra descansar bien por la noche. Y si no que se lo pregunten a Francisca, quien este martes protagonizó un momento de lo más surrealista en el show matutino fruto del cansancio acumulado producto de su nueva faceta como mamá de Gennaro. En plena transmisión en vivo, la carismática conductora dominicana sorprendió a sus compañeros, Raúl González y Alan Tacher, al perder el control frente a las cámaras puesto que le entró un inesperado ataque de risa al mismo tiempo que parecía que iba a llorar también. "Perdónenme es que tengo como 2 semanas que no duermo", trató de disculparse Francisca en medio de su descontrolado ataque de risa y llanto. Francisca Francisca y su hijo Gennaro | Credit: Instagram Francisca "¿Y el ataque de risa qué?", le preguntó desconcertado Alan. "Porque eso me pasa cuando estoy cansada, Gennaro no me deja dormir y entonces como que me salgo de control cuando estoy cansada", explicó la conductora. Aunque la llegada de su hijo ha sido sin duda lo mejor que le ha pasado en la vida, la falta de descanso en la noche parece que está comenzando a pasar factura a la también actriz, quien se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Pero quieres llorar o quieres reír?", continuó indagando Tacher sobre su espontánea explosión de emociones. "Las dos cosas", respondió entre risas Francisca.

