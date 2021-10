Francisca se roba el show en su regreso a Nuestra Belleza Latina con su carisma y cuerpazo tras convertirse en mamá "Tienes dos personalidades grandes", le dijo Jomari Goyso, juez de NBL, al ver su pronunciado escote. La reacción de la presentadora no se hizo esperar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca en NBL | Credit: UNIVISION Francisca es sinónimo de talento, belleza y carisma y eso justamente fue lo que derrochó este domingo en su esperado regreso a Nuestra Belleza Latina (Univision). Convertida desde hace varios meses en la orgullosa mamá de Gennaro, la copresentadora de Despierta América (Univision) volvió a pisar anoche el escenario del programa de telerrealidad que vio nacer en el año 2015 su carrera televisiva y lo hizo con más fuerza y magnetismo que nunca. "Este escenario de verdad que fue el gran impulso para materializar todos mis sueños a nivel profesional, a nivel personal también. De verdad que esta oportunidad es única, es una oportunidad que hay que sacarle provecho, nos cambia por dentro, nos cambia por fuera, nos permite ganar gente que nos adora, que nos quiere y no se puede pasar a la ligera chicas, así que de verdad échenle ganas, brillen y aprovechen todo lo que les puede regalar NBL", fueron las palabras que pronunció Francisca nada más volver a pisar el escenario de NBL. La presentadora, que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, sorprendió a muchos con el escotado vestido que lució durante la gala y que acentuaba sus curvas. Francisca Francisca en NBL | Credit: UNIVISION "Tienes dos personalidades grandes", le dijo su amigo y juez de NBL, Jomari Goyso, detrás de cámaras justo antes de iniciar la gala haciendo una clara alusión a sus senos. Jomari Goyso Jomari Goyso y Francisca en NBL | Credit: UNIVISION (X2) "Muy grandes y cargadas del mejor alimento que un niño pueda tener", le respondió. Francisca no regresó sola a NBL. Lo hizo acompañada de Mela La Melaza, el divertido personaje con el que en su día logró ganarse el aplauso y la admiración del público. Mela La Melaza Mela La Melaza de regreso a NBL | Credit: UNIVISION Mela, o lo que es lo mismo Francisca, volvió a hacer de las suyas durante el reto de actuación al que tuvieron que enfrentarse este domingo las concursantes del programa y en el que también participaron los actores Pedro Moreno, Marlene Favela y Gabriel Coronel. Como era de esperar, la conductora logró acaparar todo el protagonismo, robándole el show a las concursantes, que quedaron eclipsadas ante el magnetismo de su personalidad. Mela La Melaza Mela La Melaza y Gabriel Coronel en NBL | Credit: UNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le robó el protagonismo a las chicas", "Lo mejor de la noche, se robó el show" o "Hacía falta ver a Mela con sus ocurrencias, no he parado de reír", se puede leer entre los cientos de comentarios que vertieron anoche los televidentes de NBL a través de las redes sociales. "Se sintió muy bonito regresar a ese escenario que me vio nacer, conectarme con mi gente", expresó Francisca tras participar en el reto de actuación del programa. Francisca Francisca en NBL | Credit: UNIVISION NBL se transmite los domingos a las 8 p.m., hora del Este, por Univision.

