Así reaccionó Francisca cuando Alan Tacher la presentó con el apellido de su primer esposo Mira la reacción de la carismática conductora dominicana cuando su compañero se corrigió al decir su antiguo apellido frente a las cámaras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca heredó su famoso apellido, 'Lachapel', de su primer esposo, del cual se separó en el año 2016. "No hay una enemistad entre él y yo, nos llevamos muy bien, simplemente decidimos que ya no podíamos estar y lo comparto con toda la gente que me quiere, que nunca me han dejado sola, que siempre han estado ahí conmigo y les agradezco, por ejemplo, las muestras de cariño que han tenido apoyándome en este momento difícil", declaraba visiblemente afectada en junio de 2016 la conductora dominicana en su programa a raíz de su separación. A pesar de que su historia de amor llegó a su fin, la también actriz continuó usando su apellido hasta hace relativamente poco tiempo. "Eventualmente creo que me tengo que quitar el Lachapel. Puede ser también por respeto, digo yo, a mi esposo. Yo creo que lo más justo sería, sobre todo ahora que vamos a tener un bebé, cambiarme el apellido", dijo en su día. Fue el año pasado cuando Francisca tomó finalmente la decisión de eliminar su famoso apellido de su vida, un cambio al que ha tenido que acostumbrarse su entorno. Francisca Francisca | Credit: Mezcalent Aunque ya ha transcurrido un año desde que dejara atrás el 'Lachapel', todavía hay gente que se equivoca y usa el apellido de su primer esposo para referirse a ella. Precisamente, esto fue lo que le sucedió el lunes a su compañero Alan Tacher mientras ambos estaban en vivo en el programa matutino Despierta América (Univision). Despierta América Despierta América (Univision) | Credit: Despierta América El conductor mexicano no tardó en corregirse al decir el antiguo apellido de Francisca frente a las cámaras. La reacción de Francisca Fiel a su carisma, la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 se tomó con mucho humor lo sucedido, restándole así importancia a la 'metedura de pata' de su compañero. "No importa, te perdono. Yo soy Lachapel, Zampogna, Méndez… de todo", dijo sin perder la sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Despierta América se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Univision.

