Francisca Lachapel: "No me quiero quitar mérito, pero yo soy aquí la que vamos a ver qué pasa"

"Se volvieron locos". Eso fue lo primero que pensó Francisca Lachapel cuando Univision le ofreció ser una de las participantes en su nuevo programa dominical Tu cara me suena, una exitosa competencia internacional en la que cada semana 8 famosos se transformarán en ídolos de la música durante actuaciones espectaculares en las que tendrán que demostrar sus dotes como cantantes. "Es una competencia que exige muchísimo y honestamente al principio yo pensé que no podía, pero después me pareció una oportunidad muy interesante porque por qué no descubrir todas esas cosas dentro de mí", cuenta la conductora dominicana en entrevista vía Zoom con People en Español. "No sé lo que va a pasar allí, pero me dio como un sentimiento de que las cosas van a estar bien, de que todo va a salir bien", afirma.

Todos mis compañeros tienen sus años de carrera impecables. No la tengo tan fácil en esta competencia. - Francisca Lachapel

Actuar, cantar o bailar, ¿qué te produce más respeto?

La combinación de todo eso. Yo sí tengo un poquito de base con la actuación, pero no con el baile y mucha gente piensa que porque soy dominicana yo bailo. Sí, yo bailo mi merengue, mi bachata muy bien, pero ya con coreografía es una dinámica diferente. Siempre he cantado en karaoke, pero nunca lo he hecho de una manera profesional, entonces no sé qué tan pesado vaya a ser la combinación de las tres y la verdad eso me causa mucha ansiedad.

Image zoom Francisca Lachapel Instagram Francisca Lachapel

¿Te has estado preparando de alguna forma especial?

Siempre dicen que aunque es difícil ir a la guerra uno tiene que ir a la guerra preparado. Dentro de lo que he podido he tratado de afinar algunas cosas, pero no ha sido tan fácil por la pandemia. No todo el mundo quiere hacer clases en persona y yo creo que el baile y el canto necesitan como esa energía presente del profesor. Se me hizo como difícil encontrar a alguien que me diera una guía, pero sí no es como que tampoco vengo honestamente en cero.

No sé si Francesco está feliz porque yo estoy aquí cumpliendo un sueño o si está feliz porque él está cumpliendo su sueño de estar un poquito solo (ríe). - Francisca Lachapel

¿Qué artista te haría especial ilusión que te tocara y por qué?

Tengo varios en mi lista, pero hay una canción de Rocío Dúrcal que me conecta con una historia con mi mamá, entonces me haría muchísima ilusión. Sería un reto grandísimo porque yo no tengo ese vozarrón, pero nada más por el momento al que me lleva esa canción sería algo que me haría muchísima ilusión porque sería totalmente dedicado para ella.

En el programa te puede tocar también un cantante del sexo contrario…

Eso sería lo que yo más disfrutaría porque me lo gozaría. Sería increíble. No es que me preocupe, al contrario, estoy orando y rezando para que me toque en algún momento hacer de hombre. No sé, un Juan Gabriel, Luis Miguel, Ozuna… Por mí que me dieran hombres todas las semanas porque aparte yo creo que le llego más a la voz de hombre que a la de mujer [ríe].

Image zoom Francisca Lachapel Instagram Francisca Lachapel

Vuelves a ser juzgada por un jurado profesional después de Nuestra Belleza Latina…

Antes, cualquier cosa [que me decían] nadie me conocía, entonces yo me iba para mi casa y todo estaba bien, pero ahora sí hay como una responsabilidad. También claramente hay expectativas, es como mucho también que hay en juego. Ahora sí me preocupa más.

Tus compañeros tienen mucho talento, ¿a quién ves con más posibilidades de ganar?

A todos. Todos mis compañeros tienen sus años de carrera impecables, son grandes profesionales, artistas de verdad de profesión. No me quiero quitar tampoco mérito, pero en verdad yo soy aquí la que vamos a ver qué pasa. Además me da muchísima ilusión estar compartiendo con todos ellos porque imagínate todo lo que voy a aprender de cada uno. Hay gente también aquí que yo veía cuando era chiquita, entonces también me da ilusión porque lo vi en novela o interpretando cierta canción. No la tengo tan fácil en esta competencia.

Despierta América ha sido mi casa por cinco años y me han apoyado y me han dado el chance de poder estar aquí en Tu cara me suena. - Francisca Lachapel

Quizás no eres la que más sabe cantar, pero sí de las que más popularidad tiene entre el público de Univision, ¿crees que eso puede jugar a tu favor?

Ojalá [ríe], pero no sé cómo será el sistema para elegir quién será el ganador. Yo siempre digo que una de las bendiciones más grandes que he tenido después de Nuestra Belleza Latina es el cariño del público, de la gente. El que gana es el que goza, pero yo lo que quiero es que la gente disfrute de esta experiencia, se diviertan conmigo y que ahora conozcan a otra Francisca diferente.

Más que una competencia, es un programa para divertirse…

Sí. Yo siempre digo que Nuestra Belleza Latina era para mí, lo he contado muchas veces, vida o muerte, de verdad yo tenía que ganar porque toda mi vida, mi futuro, yo sentía que dependía totalmente de eso. Aquí yo me la quiero pasar bien y quiero descubrir cosas que tiene Francisca dentro, entonces no es tanto ganar. Sí es bueno ganar, pero si no, no pasa nada. Yo voy a ganar en otros sentidos, estoy segura.

Image zoom Francisca Lachapel Instagram Francisca Lachapel

El programa se va a grabar en unas condiciones especiales teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo, ¿qué medidas se van a tomar?

Estamos manteniendo la distancia, nos van a estar chequeando nuestra salud todas las semanas, haciéndonos nuestras pruebas. Todo el equipo está totalmente comprometido con eso entendiendo que si uno se enferma o es irresponsable afecta a un grupo de gente que está dándolo todo para poder entregar un trabajo de calidad a la audiencia, entonces nos están constantemente vigilando. Nosotros también por nuestra parte estamos prácticamente aislados o sea tratamos de no salir, de no estar en grupos grandes y así. Esta es nuestra nueva norma de vivir, que espero que pase pronto, pero por ahora tenemos que aprender a vivir con ello y yo creo que aquí en Tu cara me suena lo están manejando bastante bien.

No es que me preocupe, al contrario, estoy orando y rezando para que me toque en algún momento hacer de hombre. - Francisca Lachapel

¿Vas a poder compaginar los ensayos del programa con Despierta América?

Tengo que [hacerlo] porque Despierta América es mi casa, ha sido mi casa por cinco años y me han apoyado y me han dado el chance de poder estar aquí en Tu cara me suena. A mí me gusta despertar a mi gente todas las mañanas. Sí va a ser un poquito difícil, pero yo puedo con eso, tengo 31 añitos y no hay nada que un cafecito cubano no pueda ayudarte [ríe]. Sí va a ser un reto grande, pero tengo que hacer los dos, es lo que está sobre la mesa y yo lo agarro porque no voy a dejar de hacer una cosa por hacer otra y estas dos cosas son muy importantes para mí y las quiero hacer así que vamos a darle hasta que el cuerpo aguante [ríe].

¿Cómo tomó tu novio la noticia de tu participación en Tu cara me suena?

Él está feliz de que yo haga esto, dice que debo estar aquí, además me imagino que está tratando de sacarme un poquito de la casa porque viéndome las 24 horas del día en esta cuarentena no ha de ser fácil. Yo no sé si es que él está feliz porque estoy aquí cumpliendo un sueño o si está feliz porque él está cumpliendo su sueño de estar un poquito solo [ríe].