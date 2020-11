Close

¡No va a volver! Compañeros de Francisca Lachapel reaccionan a la noticia de su salida de Tu cara me suena La salida de la presentadora dominicana del programa Tu cara me suena (Telemundo) ha generado muchas reacciones en las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tu cara me suena calienta motores para regresar este domingo a las pantallas de Univision tras varias semanas de parón debido a los contagios de coronavirus de algunos de sus concursantes que obligaron a suspender el show hasta nuevo aviso. Lo hará, sin embargo, con una importante ausencia: la de Francisca Lachapel, quien no podrá volver a subirse al escenario tras haber dado recientemente positivo en la prueba de detección de la COVID-19. "Sí me da mucha tristeza no poder continuar y no lo puedo controlar, lo siento", confesaba este miércoles entre lágrimas en su programa Despierta América (Univision) Lachapel, quien debido a los protocolos de salud y calendario de producción del show no podrá continuar en la competencia, por lo que la cadena da por finalizada su participación en el show. Image zoom Francisca Lachapel | Credit: Mezcalent Con mucha tristeza por lo sucedido pero conscientes de que lo más importante es la salud, sus compañeros no tardaron en reaccionar a la noticia a través de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo no sabía que ya era definitivo que Francisca no va a volver, eso sí me da tristeza. Te mando un abrazo, te quiero mucho, espero verte pronto…", expresó el cantante colombiano Llane. Image zoom Llane | Credit: Cortesía UNIVISION "Creo que no hay palabras para decir todo lo que lamento mi Francisca que no puedas estar con nosotros en la competencia. Sé que eres una guerrera, sé que eres una mujer que lo deja todo, que estaba llena de preocupaciones por hacer algo maravilloso [...]. Estabas muy entusiasmada por estar en esa tarima y me lo dijiste una y mil veces y ahora que sé que no vas a estar lo lamento muchísimo”, dijo el actor y cantante venezolano Gabriel Coronel. Image zoom Gabriel Coronel | Credit: Mezcalent La jueza y coach del programa, Angélica Vale, también tuvo palabras para Francisca. "Me vas a hacer mucha falta en Tu cara me suena, te voy a extrañar mucho, pero ahorita lo único que me importa es tu salud, que tú estés bien, que te sientas bien y que salgas adelante. Te quiero mucho, espero volver a abrazarte pronto, muy pronto, y yo sé que la vida nos juntara de nuevo para seguir haciendo locuras. Te quiero", expresó la actriz mexicana. Image zoom Angélica Vale No solo los famosos se volcaron en apoyo hacia la presentadora, también el público, que no tardó en llenar de mensajes hermosos las redes sociales deseándole una pronta recuperación. "Qué lástima que ya no estarás en el show pero lo primero es tu salud. Cuídate mucho", se puede leer entre las incontables muestras de cariño que recibió la conductora.

