Francisca Francisca y Raúl González en Despierta América | Credit: Despierta América Las mañanas de Univision no serían las mismas sin el carisma de Francisca. La espontaneidad y el humor de la conductora dominicana se apoderan cada mañana del set de Despierta América (Univision) contagiando de alegría y risas tanto a sus compañeros como al público. Este jueves no fue la excepción. La que fuera ganadora de la novena temporada del reality show Nuestra Belleza Latina hizo al aire un espontáneo comentario que sorprendió a sus compañeros e hizo sonrojar a la propia Francisca, que no podía creer que había dicho eso al aire. Francisca Credit: Despierta América "¿Vieron el cambio que publicó: el antes y el después? ¿Lo vieron? Está comible", comentó Francisca sobre el cantante colombiano Maluma en presencia de María Antonieta Collins, Raúl González y Jomari Goyso, quienes se encontraban con ella en ese momento en el set. El comentario, como era de esperar, no pasó desapercibido entre sus compañeros. "¿Quién está comible?", le preguntó Jomari. Francisca Credit: Despierta América "¿Yo dije comible al aire?", señaló ruborizada Francisca al darse cuenta de lo que había dicho. Divertida como siempre, la conductora corrió a esconderse debajo de la mesa. Francisca Credit: Despierta América "Yo no puedo creer que dije comible al aire", expresó Francisca. "Pero es porque tengo hambre", añadió entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El nombre de su esposo no tardó en hacer acto de presencia tras lo sucedido. "Francesco está viendo esto. Le he dicho que encienda la tele", bromeó Jomari. "Pero Francesco sabe que él es único e irrepetible", dijo entre risas Francisca.

