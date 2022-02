La nueva aventura profesional de Francisca en Univision "Por fin, te mereces eso y más", no tardó en celebrar la noticia Ana Patricia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca 2022 está siendo un año de grandes noticias para Francisca, tanto en el terreno personal como en el profesional. La conductora, que anunció recientemente en exclusiva a través de People en Español que se casará este año por la Iglesia en su República Dominicana natal con su esposo Francesco Zampogna, reveló recientemente por medio de sus redes sociales su nueva aventura profesional, la cual la llevará a dar el salto al horario estelar de la cadena Univision. La copresentadora del programa matutino Despierta América (Univision) conducirá junto a Raúl de Molina, Borja Voces y David Zepeda el programa antesala de Premio Lo Nuestro, Noche de estrellas, que marcará la pauta de la noche con entrevistas, modas y actuaciones musicales. "Estaré como anfitriona en la gran Noche de estrellas este 24 de febrero por Univision, no se lo pueden perder. ¡Gracias! Gracias mi Dios", anunció emocionada la también actriz. Junto con sus compañeros, Francisca ofrecerá a los televidentes toda la acción desde la alfombra magenta, una cobertura a la que también se unirán Clarissa Molina y Jomari Goyso. Entre los números musicales del show estarán Emilia y Duki con su éxito "Como si no importara" y el debut en televisión de "Restart", una exitosa colaboración de VF7, Lele Pons y Ninow y Candy. Las reacciones de sus seguidores y compañeros del medio no se hicieron esperar en las redes sociales. "Por fin, te mereces eso y más", comentó en su publicación la conductora Ana Patricia, quien se retiró el año pasado de la televisión para darle prioridad a su familia y proyectos personales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este fue, sin embargo, tan solo uno de los cientos de mensajes de felicitación que recibió la presentadora. "Felicidades, siempre quise verte en ese puesto" o "Tengo mucho que no los veo, pero si tú vas a estar, ahí estaré yo también", se puede leer entre los comentarios de su publicación.

