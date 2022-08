La casa de los famosos 2 ya tiene a sus cinco finalistas. Tras la eliminación este lunes de Laura Bozzo; Daniella Navarro, Toni Costa, Nacho Casano y Salvador Zerboni se unieron a Ivonne Montero como finalistas de la actual edición del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Uno de ellos se convertirá el próximo lunes 8 de agosto en el ganador o ganadora de la segunda temporada del programa y se llevará el gran premio de $200.000.

Atrás quedaran entonces más de 80 días de convivencia encerrados en la casa más famosa de la televisión hispana en la que los cinco desnudaron su corazón ante la audiencia durante más de dos meses, sacando a relucir en el camino sus fortalezas pero también sus debilidades.

Antes de poner un pie en el que sería su nuevo hogar, las celebridades se confesaron y compartieron cómo creían que iba a ser la convivencia con sus compañeros.

Toni Costa

Soy un tipo de roommate yo creo que bastante cool. Mientras no me molesten yo no molesto a nadie y mientras no me quiten mi almohada todo va a estar bien. Una de las debilidades como roommate yo creo que tiene que ser que me dejen en ridículo o que se metan conmigo. Y dos fortalezas como roommate, me considero buen compañero, colaborador y buen conversador.

Daniella Navarro

Soy agradable porque siempre estoy protegiendo, pendiente, sobre todo a la hora de la comida. Si voy a lavar mi ropa y veo la de mi compañero no me importaría lavarla, lo que no puedo es doblar ropa. Yo soy bastante maternal pero desde siempre, entonces me considero que soy una buena roommate con eso. Creo que quizás puedo ser un poco intensa con la parte del baño. Voy al baño e inmediatamente paso el cepillo, creo que eso me pegaría mucho. O si dejan la pasta de diente en el lavamanos o el pelo en la ducha ya ahí me muero. Soy compañera 100% y soy relajada. Creo que cada quien tiene su espacio y lo respeto siempre y cuando no te metas con mi espacio. En un conflicto soy… depende. Si se meten conmigo soy la peleadora, pero si veo que es entre otras personas trato de conciliar.

Nacho Casano

Soy el tipo de roommate que sigue las reglas. La regla principal para la convivencia es no hacer lo que no te gusta que te hagan. Dos debilidades que tengo como roommate: no me gusta mucho la música alta, la fiesta, cero que se metan con mis cosas. Me complica esa falta de respeto, de ética, de educación. Me gusta que las cosas estén claras y saber exactamente lo que está pasando.

Ivonne Montero

Como roommate me gusta que todo esté en orden, me gusta respetar las cosas de los demás compañeros, también me gusta que se respeten las mías. Soy limpia, el mal olor del baño no lo soporto, los platos sucios tampoco lo soporto, el olor a comida después de que ya comí no me gusta. Soy muy transparente. Me gusta mucho que las personas se sientan cómodas conmigo, platicar, escuchar a las personas, que me escuchen también, aconsejar.

Salvador Zerboni

La primer fortaleza que tengo como roommate es que soy muy servicial, siempre voy a ver por ti. Y otra fortaleza que tengo es que me encanta que todo esté organizado, ordenado, pulcro.

