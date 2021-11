Final de Nuestra Belleza Latina deja bajo mínimos a Así se baila El show que conduce Alejandra Espinoza concluyó el domingo su duodécima temporada por todo lo alto frente a la competencia de baile de Telemundo, que tocó fondo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Sirey Morán, ganadora de NBL 2021 | Credit: UNIVISION Nuestra Belleza Latina concluyó el domingo la búsqueda de la nueva personalidad de televisión de Univision con la coronación de la participante hondureña Sirey Morán, quien se alzó con el primer lugar frente a la cubana Fabien de la Concepción y la mexicana Lupita Valero. El show que conduce la carismática presentadora mexicana Alejandra Espinoza cerró su duodécima temporada por todo lo alto tras promediar durante su gala final 1,881,000 televidentes (P2+) y 633 mil adultos 18-49 años, su dato de audiencia más alto de la temporada. El programa de telerrealidad de la cadena hispana ganó cerca de 300 mil televidentes (P2+) respecto a su gala pasada, que sedujo en su día a 1,599,000 televidentes (P2+). La victoria de Sirey Morán en una gala llena de sorpresas y momentos memorables dejó bajo mínimos a la competencia, Así se baila (Telemundo), que no pudo evitar tocar fondo. Sirey Morán Sirey Morán, ganadora de NBL 2021 | Credit: UNIVISION Mientras que la final de NBL registró su récord de audiencia, la competencia de baile que conduce Jacky Bracamontes obtuvo su dato de audiencia más bajo hasta la fecha. Tan solo 697 mil televidentes (P2+) siguieron el domingo la undécima gala del programa en la que su jueza, la carismática conductora puertorriqueña Adamari López, hizo el esperado anuncio de que bailará la siguiente semana con su ex Toni Costa en la pista de baile del show. Así se baila Así se baila (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Domingo, 21 de noviembre 1.NBL (Univision): 1,881,000 (P2+) 2.Así se baila (Telemundo): 697 mil (P2+) Respecto a la semana pasada, Así se baila experimentó una notable disminución de audiencia de casi 200 mil televidentes (P2+), lo que llevó al programa a registrar su mínimo histórico. Fuente de las audiencias: Nielsen NPM

