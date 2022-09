Fernando del Rincón cuenta en directo el duro revés que ha vivido como periodista El presentador de Conclusiones de CNN vivió un momento muy desagradable que compartió con los televidentes con la mayor de la seriedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernando del Rincón ha vuelto a ponerse muy serio para compartir, en esta ocasión, una noticia que le afecta como profesional de la información. A través de su programa Conclusiones de CNN en Español, el periodista mexicano dio a conocer con indignación el revés del que él y sus compañeros de cadena habían sido víctimas en las últimas horas. "Hoy, 22 de septiembre del 2022, a las 12 de la media noche y 7 minutos en la costa este de Estados Unidos, el gobierno de Nicaragua sacó del aire nuestra señal de televisión", expresó en directo a los televidentes. Fernando del Rincón Fernando del Rincón | Credit: CNN El régimen de Ortega-Murillo tomó esta decisión y, tal y como explica Fernando, arrebató a los nicaragüenses su derecho a informarse por esta cadena a la que han tenido libre acceso durante los últimos 25 años. El comunicador informó al pueblo de aquel país que CNN se compromete a seguir ofreciéndoles toda la información a través de su sitio web y su canal de Youtube, disponible para todos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes muestran claramente el corte de la señal informativa, una censura que Fernando volvió a condenar, como siempre hace con aquellas situaciones que considera injustas y fuera de toda razón. "CNN ratifica nuestro compromiso con la verdad y la trasparencia", añadió el conductor, además valorar y aplaudir el trabajo de todo su equipo de delante y detrás de las cámaras a la hora de informar.

