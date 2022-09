¡De la vida real a la ficción! Fernanda Castillo y su pareja Erik Hayser ¡juntos en TelevisaUnivision! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Fernanda Credit: TelevisaUnivision (x2) La actriz mexicana y el intérprete de 41 años forman parte del elenco protagónico de la nueva serie original de Vix+, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, que se graba en Tenerife, España. Empezar galería 3, 2, 1... ¡acción! Isla Brava Credit: TelevisaUnivision La isla de Tenerife, ubicada en España, acoge desde hace varias semanas las grabaciones de Isla brava (título provisional), la nueva serie original de Vix+, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, que cuenta con la actuación protagónica de Fernanda Castillo, la inolvidable Mónica Robles de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio La trama Isla Brava Credit: TelevisaUnivision En esta historia de misterio, amor prohibido y venganza, Castillo interpreta a Lucía, una mujer que decide confesarle a su marido Alfredo (Flavio Medina), dueño de un lujoso resort en Costa Brava, que está enamorada de Bruno (Erik Hayser), el hermano menor de este. La misma noche de la confesión Alfredo desaparece misteriosamente. Su búsqueda revelará una oscura trama por la codicia, el chantaje, las deudas de juego y un descubrimiento que sacará a la luz un perverso secreto familiar. 2 de 8 Ver Todo De la vida real a la ficción Isla brava Credit: TelevisaUnivision La actriz mexicana comparte set de grabación en esta ficción con su pareja, el también actor mexicano Erik Hayser. "Muy emocionado de construir en familia... literal", escribió Hayser este miércoles desde su cuenta de Instagram tras hacerse el anuncio oficial de la serie. 3 de 8 Ver Todo Anuncio En familia Fernanda Castillo Credit: Instagram Fernanda Castillo Castillo y Hayser no viajaron solos al continente europeo. Lo hicieron en compañía del fruto de su amor, su hijo Liam. 4 de 8 Ver Todo De turismo Fernanda Castillo Credit: Instagram Fernanda Castillo Cuando no están en el set de grabación, la pareja aprovecha para hacer turismo junto a su retoño y conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la paradisiaca isla en la que se encuentran. 5 de 8 Ver Todo Padre e hijo Fernanda Castillo Credit: Instagram Fernanda Castillo Castillo ha compartido varias imágenes a través de las redes sociales sobre su estancia en la isla, como esta en la que aparecen su esposo y su hijo paseando cerca del mar. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bendecida Fernanda Credit: Instagram Fernanda Castillo Aunque se trata de un viaje de trabajo, la actriz no puede sentirse más feliz de estar compartiendo esta nueva aventura profesional en su carrera junto a los dos amores de su vida. 7 de 8 Ver Todo Próximamente Isla brava Credit: TelevisaUnivision La serie se estrenará próximamente a través de Vix+, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, y también cuenta con las actuaciones de Flavio Medina, Bárbara López, Pablo Astiazarán, Juan Pablo Fuentes y Karena Flores, entre otros talentos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

