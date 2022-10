Ferdinando Valencia y su pareja ¡juntos en Mira quién baila all stars! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Brenda Credit: Univision (x2) El actor mexicano y su pareja Brenda Kellerman forman parte del elenco de celebridades que bailará cada semana por una buena causa en el prime time dominical de Univision en la décima temporada de la exitosa competencia de baile que conducirán Chiquinquirá Delgado y Mane de la Parra. Empezar galería Lluvia de estrellas MQB Credit: Univision Inicia la cuenta atrás para el estreno de la décima temporada de Mira quién baila. La cadena reveló este lunes el elenco de celebridades que bailará cada semana por una buena causa en el prime time dominical de la televisión hispana. Entre los concursantes están María León, Ana Isabelle, Gabriel Coronel, Michelle González, Miguel Martínez y Jorge Anzaldo, pero también hay una pareja del medio artístico: la conformada por Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ferdinando Valencia Ferdinando Credit: Univision Tras una larga trayectoria en los melodramas mexicanos, el actor tiene ahora un nuevo desafío en su carrera como concursante de la décima temporada de Mira quién baila all stars. 2 de 8 Ver Todo De la cocina a la pista de baile Ferdinando Credit: UNIVISION Ferdinando participó recientemente en la exitosa competencia culinaria de Telemundo Top Chef VIP, que finalizó recién la semana pasada con la victoria de Lambda García. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Brenda Kellerman Brenda Credit: Univision La pareja del actor y madre de su hijo Tadeo, la actriz costarricense Brenda Kellerman, también competirá cada domingo en la pista de baile de Mira quién baila all stars. 4 de 8 Ver Todo Feliz y agradecida Brenda Credit: UNIVISION "Estoy tan feliz mi gente y lo mejor es que estoy al lado de mi cosí que siempre me apoya en todo. Gracias mi amor, te amo Ferdinando", escribió Brenda a través de las redes sociales tras hacerse oficial este lunes la noticia. 5 de 8 Ver Todo Historia de amor Ferdinado Credit: Instagram Ferdinando Valencia Ferdinando y Brenda llevan más de una década juntos. Se conocieron en las instalaciones de Televisa San Ángel y el flechazo entre ambos fue inmediato, aunque primero fueron amigos antes que pareja. "Empezamos como amigos, de repente nos veíamos mucho, luego no mucho sino todo el tiempo... Hubo un momento donde yo empecé a reconocer en Brenda una persona que no puedes ni quieres quitar de tu vida, es tu familia", contó el actor en 2019 al programa Hoy. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Padres de Tadeo Ferdinando Valencia Credit: Instagram Ferdinando Valencia Tras muchos años juntos, los actores se convirtieron en padres en el año 2019 con la llegada al mundo de los mellizos Tadeo y Dante, quien desafortunadamente murió a los pocos meses de nacido. En la imagen ambos posan con Tadeo. Ferdinando también es padre de una adolescente fruto de una relación anterior. 7 de 8 Ver Todo ¡Sígueles la pista! MQB Credit: Univision No dejes de ver a Ferdinando y a su pareja este domingo en el gran estreno de Mira quién baila all stars por Univision a las 8 p. m., hora del Este. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

