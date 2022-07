Algunos de los famosos más pedidos por el público para la tercera temporada de La casa de los famosos La actual edición aún no termina y ya comienzan a barajarse nombres entre los fans del exitoso reality show de Telemundo como posibles concursantes para su tercera temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Maripily; Adamari López; Carolina Sandoval | Credit: Mezcalent (x3) La segunda edición de La casa de los famosos (Telemundo) aún no termina –será el lunes 8 de agosto cuando se proclame el nombre del ganador– y ya comienzan a barajarse nombres entre los fans del programa para participar en la tercera temporada. Después del nivel tan alto que tuvo esta edición, parecía difícil encontrar concursantes tan atractivos y mediáticos; pero los fanáticos del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego ya tienen una lista de famosos a los que les gustaría ver conviviendo dentro de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. El perfil de Instagram 'La casa de los famosos en vivo', que reúne a más de 40 mil fans de La casa de los famosos, lanzó recientemente una encuesta para tantear la opinión de sus seguidores. Los resultados fueron publicados este martes a través de sus 'stories'. ¡Y hay sorpresas! ¿Quiénes son los famosos más pedidos? Uno de los nombres que más se repitieron fue el de la periodista e influencer venezolana Carolina Sandoval, quien fuera panelista del extinto programa de Telemundo Suelta la sopa. Con casi 3 millones de seguidores en Instagram, 'La venenosa' no deja indiferente a nadie con su divertida y explosiva personalidad, misma que daría mucho juego en La casa de los famosos. Maripily es otro de los nombres que aparecen en la lista. La animadora puertorriqueña ha demostrado no tener pelos en la lengua, por lo que la controversia estaría servida con ella. Los fans del programa también desean ver a Adamari López concursando en La casa de los famosos después de que su ex aceptara vivir la experiencia en la edición actual. Las actrices Gaby Espino, Carmen Villalobos, Ninel Conde y Kate del Castillo son otros de los rostros más pedidos por el público para la tercera temporada del reality show. Entre los hombres, destaca el protagonista de El señor de los cielos, Rafael Amaya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero también el hijo de Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez. Alfredo Adame, Adrián Di Monte y Christian Chávez fueron también muy pedidos. ¿Será que alguno de ellos se anime a vivir la experiencia de estar encerrado bajo el mismo techo con otras celebridades mientras sus pasos son vigilados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por decenas de cámaras? La casa de los famosos 2 se transmite a las 7 p. m., hora del este, por Telemundo.

