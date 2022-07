Famosos que han expresado su apoyo público a Daniella Navarro para que gane La casa de los famosos 2 Numerosos rostros televisivos, entre ellos Gaby Espino y Roberto Manrique, han acudido a las redes sociales para invitar a sus seguidores a votar por la actriz venezolana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Gaby Espino; Daniella Navarro; Roberto Manrique | Credit: Mezcalent; Telemundo; Mezcalent Este jueves, los concursantes de La casa de los famosos (Telemundo) vivieron su penúltima gala de nominaciones, la cual dejó a tres famosos en la cuerda floja: Daniella Navarro, Natalia Alcocer y Toni Costa. Uno de ellos tres pondrá el próximo lunes punto final a su participación en el exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. "Si me tocara irme a mí esta semana me voy con mi frente en alto, me voy en paz, me voy tranquila. No tratando de mostrar una perfección de personalidad que no existe", expresaba Navarro tras conocer su nominación. "Soy una mujer llena de muchos defectos, pero con mis pocas cualidades salgo adelante". Por su larga trayectoria en el mundo de las telenovelas, donde ha dejado huella con personajes como Bárbara en Marido en alquiler o Patricia en Tierra de Reyes –ambas producciones de Telemundo–, la actriz venezolana ha recibido mucho apoyo de la comunidad artística durante su participación en el reality show. Son varias las celebridades que no han dudado en invitar a sus seguidores a través de las redes sociales a votar por ella para que logre ser la ganadora. Este es el caso, por ejemplo, de Gaby Espino, quien hace varias semanas pidió a sus fans que votaran por ella cuando también estaba nominada. "Yo quiero que gane Daniella, así que les voy a pedir a todos mis seguidores que le den clic al link que les voy a dejar acá para que Daniella se quede y gane La casa de los famosos", expresó la actriz venezolana a través de sus historias de Instagram. Gaby Espino Daniella Navarro y Gaby Espino en 2015 | Credit: Instagram Daniella Navarro Roberto Manrique, quien compartió set de grabación con Daniella en el exitoso melodrama Marido en alquiler (2013), tampoco dudó en expresar su apoyo público hacia la venezolana. "Seguidores de Marido en alquiler, mi Dani está en La casa de los famosos y ahí está batallando para llegar a la final. Va muy bien. Aquí les dejo el link del batallón Navarro para quienes quieran enterarse de cómo la pueden apoyar. Te quiero Dani", compartió días atrás el actor ecuatoriano, quien el año pasado habló por primera vez públicamente sobre su orientación sexual. Roberto Daniella Navarro y Roberto Manrique trabajaron juntos en Marido en alquiler (2013) | Credit: Instagram Daniella Navarro Daniella y Roberto se hicieron muy amigos durante las grabaciones de la telenovela de Telemundo. "Yo he tenido grandes compañeros que adoro, pero a estos 3 [refiriéndose entre ellos a Manrique] los amo y extraño. Son compañeros que uno dice 'ojalá todos los proyectos sean con ellos", escribía en 2019 la intérprete de 38 años a través de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero los apoyos no cesan ahí. Coraima Torres, quien trabajó con Daniella en la telenovela de Telemundo Mi familia perfecta (2018), también invitó a sus seguidores a apoyarla. Coraima Torres Coraima Torres | Credit: Instagram Coraima Torres "Les voy a dejar acá un enlace para que desde cualquier país del mundo puedan votar por Daniella Navarro en La casa de los famosos, así que vamos a apoyarla", expresó. ¿Será que Daniella logre salvarse este lunes de la eliminación? La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

