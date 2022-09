¿Qué exhabitante de La casa de los famosos 2 participará en la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos? Ivonne Montero rechazó la propuesta, pero este otro exhabitante de la casa más famosa de la televisión hispana dijo 'sí' y ya emprendió su viaje hacia las arenas de Exatlón Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero daba a conocer hace algunas semanas a través de las redes sociales que había declinado participar en la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos, que Telemundo estrenará el lunes 26 de septiembre a las 7 p. m., hora del Este. "La verdad es que agradecí muchísimo que me hayan contemplado porque obviamente con este boom tan padrísimo que se logró con la casa la idea era como seguir en un reality por parte de Telemundo, pero la verdad yo lo vi muy complicado", explicó la actriz mexicana. De haber aceptado, la ganadora de la segunda edición de La casa de los famosos hubiera vuelto a tener como compañero a un exhabitante de la casa más famosa de la televisión hispana. Ivonne Montero Ivonne Montero, ganadora de La casa de los famosos 2 | Credit: TELEMUNDO Se trata del actor mexicano Rafael Nieves, quien el pasado viernes fue confirmado como parte de los 20 atletas que estarán participando en la edición mundial de la competencia deportiva más feroz del planeta que conducirán Frederik Oldenburg y Marisela 'Chelly' Cantú. Rafael Nieves Rafael Nieves, de La casa de los famosos a Exatlón Estados Unidos | Credit: Telemundo (x2) "Ya me conocen de La casa de los famosos, pero ahora van a conocer una nueva versión mía, lo que es un Rafael Nieves atlético, deportivo, una nueva versión que les va a encantar. Vamos con todo, vamos por ese premio", expresó recientemente el actor a través de las redes sociales. Despedida de Julia Gama Nieves emprendió el pasado fin de semana su viaje a las arenas de Exatlón Estados Unidos, no sin antes despedirse de su novia, Julia Gama, a quien conoció durante su estancia en La casa de los famosos 2. Rafael Nieves Rafael Nieves y Julia Gama en la gala final de La casa de los famosos 2 | Credit: Instagram Julia Gama SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo brasileña dedicó el sábado unas emotivas palabras de despedida al actor a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de medio millón de seguidores. "Así estuvimos, pegados, hasta el último minuto antes de tu vuelo. Una vez yo te dije que si lo nuestro no es para siempre no me sirve. Y tú me sorprendiste diciendo que para ti tampoco y desde ahí me ganaste por completo. Desde ahí construimos nuestro 'para siempre' todos los días. Ahora te toca Exatlón Estados Unidos. Estaremos un buen rato lejos y yo estaré aquí como tu porrista número 1. Y así quiero pasar mi vida a tu lado: apoyándote incondicionalmente. Te admiro y te amo sin fin", fueron las palabras que compartió en Instagram quien fuera Miss Brasil 2020.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué exhabitante de La casa de los famosos 2 participará en la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.