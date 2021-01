Close

Falleció el papá de Lucho Borrego El comunicador recibió la llamada de su hermana durante uno de los bloques de Suelta la sopa informándole de la gravedad de su progenitor. "Me dijo que en ese momento se iban a despedir de él". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El equipo de Suelta la sopa es casi como de la familia. Su compañía cada tarde contando las novedades de la farándula lleva entretenimiento y alegría a millones de hogares durante la sobremesa, por eso si algo le pasa a alguno de sus colaboradores también afecta al público. El pasado viernes, uno de sus más queridos miembros, Lucho Borrego, recibió una de las más duras noticias para cualquier persona. La gravedad de la salud de su padre y posterior fallecimiento. A través de sus redes, el periodista colombiano ha contado a sus seguidores el doloroso momento que vivió en vivo y en directo. "Quiero comentarles que sin duda alguna ha sido uno de los momentos mas difíciles de mi vida laboral. Justo antes de este chat para hablar de Maluma, recibí una llamada de mi hermana Inés para decirme que los médicos no le daban mayores esperanzas de vida a mi papá Luis", escribió en su perfil de Instagram. Su progenitor ya se encontraba mal en los últimos días por una afección a su corazón que, tal y como informó, estaba afectando a otros órganos del cuerpo. "Me dijo que en ese momento se iban a despedir de el y les pedí que me lo pusieran en el teléfono a pesar de que estaba inconsciente", describió en este conmovedor mensaje en redes. Como el gran profesional que es y por respeto a su público y compañeros, Lucho mantuvo el tipo y permaneció durante el segmento dedicado a Maluma y Selena Gómez dando, como siempre, lo mejor de él como comunicador. Por dentro, estaba roto. "Sabia que a mi papá no le gustaría que dejara a medias mis responsabilidades y opté por lo menos terminar en este segmento antes de despedirme de mi papá, segundos después tras bambalinas y donde, a pesar de mi autocontrol, me desplomé... no aguanté mis lágrimas y no pude seguir luego de colgar la llamada", explicó con cierto sentido de culpa por no regresar a plató. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su papá falleció media hora después. No hay nada que disculpar. Los telespectadores hubieran entendido perfectamente que esto es una causa mayor. Ahora Lucho necesita un tiempo para restablecerse y volver a recuperar esa fuerza tan bonita que siempre transmite. Seguro que su público le espera con todas las ganas para seguir escuchando su forma tan directa y especial de contar los acontecimientos y noticias de los famosos. "Espero pronto estar en condiciones de estar nuevamente con ustedes y gracias por entenderlo", concluyó su mensaje. "Les pido por último una oración por el eterno descanso de mi papá". Así será, querido compañero. Descanse en Paz.

