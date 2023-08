Faisy cuenta en exclusiva su llegada a ambicioso proyecto para el público latino Con Veo cómo cantas, Faisy se presenta ante la audiencia latina en Estados Unidos, en esta emisión que está pensada para el beneficio de los espectadores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 26 años de trayectoria profesional, Faisy se ha destacado por ser multifacético. Así, lo mismo ha hecho locución radial como actuación, canto y producción. Aunque es reconocido por su trabajo como conductor en programas tan exitosos como Me caigo de risa. Ahora, este famoso hace una reflexión sobre su trabajo. "Profesionalmente he tenido la suerte de formar parte de equipos muy buenos. Primero empezó por suerte y luego me di cuenta y empecé a aprender que en este medio no hay nada más bonito que rodearte de gente talentosa y entender con humildad que cuando se mete el gol en un proyecto, es de todos, no necesariamente tengo que ser yo el principal, ni buscar llevar el peso de todo un proceso", mencionó Faisy a People en Español. "El rodearme de gente talentosa, cariñosa, de un equipo creativo, humilde, ha sido el mejor acierto en mi carrera". Este artista sabe que estar bajo los reflectores tiene ventajas y desventajas, pero hay algo con lo que tiene que lidiar para no perderse en el camino y se trata del ego. "El ego mío, el de las personas, cuando estás en esta industria es algo con lo que se lucha a diario. Mi herramienta principal soy yo; cuando la gente critica algo de mi trabajo, evidentemente, me está criticando a mí", advirtió. "El ego, el no mostrarme vulnerable es algo que trabajo a diario porque te juega de muchas maneras. A veces ni siquiera es contigo. Cuando hablan de tu proyecto, de tu vestuario, de como hablas, de repente, puede lastimar bastante", confesó. "Y también cuando te hablan bien; cuando te dicen 'qué bien te ves', 'qué guapo', 'qué bien lo haces', te empiezas a agrandar. Creo que el obstáculo más grande y que creo que voy a trabajar hasta la ultima noche que trabaje en esta industria es el saber manejar el ego para bien y para mal". Faisy Credit: Cortesía: Jerry ML SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Omar Pérez Reyes, nombre real, encabeza el proyecto Veo cómo cantas, un proyecto para el público latino que lo coloca por primera vez como presentador en el mercado estadounidense. "Es un programa de concursos donde los participantes se pueden llevar hasta 25 mil dólares y con ayuda de nuestros asesores, pero son participantes y cada programa empieza, y llega a su final ese mismo día", explicó. "Es la primera vez que estoy en un proyecto de esta magnitud que está en Canal 2, en Las Estrellas en Primetime y también en Univisión. Es la primera vez que estoy en Univisión en contacto con la comunidad latina así en un proyecto tan fuerte, así que me tiene muy contento. La respuesta de la gente ha sido muy bonita", continuó. "Llega en mi mejor momento de carrera y también personal; me siento muy pleno". Faisy Credit: Cortesía: Jerry ML En esta emisión, donde está acompañado de Erika Buenfil, Ricardo Montaner, Beto Cuevas, José Eduardo Derbez y Natalia Téllez, busca que el público sea el verdadero protagonista. "Quiero la gente cuando esté en casa sepa que, para nosotros, los protagonistas son ellos en su casa. Que estamos trabajando para ellos. Lo hago con todo el amor, amo mi trabajo. Busco ocuparme porque les gusta", mencionó. Faisy Credit: Cortesía: Jerry ML "Mi sello como conductor es que entienda la gente que soy conductor, que no quiero verme guapo, chistoso; no quiero ser el protagonista del proyecto, quiero ser un hilo conductor entre lo que se provoca con el proyecto y llevarlo hasta la casa de quien esperamos lo reciba", agregó. "Es terapéutico, te va a hacer disfrutar en familia; te va a hacer crecer, te va a hacer entender que no puedes juzgar a alguien solo por la portada. Puedes ser tú esa siguiente persona que vaya a participar, o a cantar o que en algún momento seas asesor. Nos hace soñar con poder pertenecer a un lugar, a un proyecto que apenas está empezando". "Este mundo necesita de más personas felices, porque la gente feliz no tenemos tiempo de chingar. Entonces, sean felices", Faisy Ahora, Faisy, quien está todos los domingos en Veo cómo cantas a las 7P/6C por Univision en Estados Unidos y las 21:00 horas en México, prepara una gira por 18 ciudades de Estados Unidos con su show Show Me caigo de risa; al tiempo que hace música porque quiere consolidarse como cantante y pide a todos ser felices; lo puedes ver todos . "Cada vez que se cumple un sueño, sueño más grande en Grammys, Emmys, Oscars", comentó. "Sueño en producir más cosas, en tener un musical, en tener una obra en Broadway. Me doy cuenta cuenta que no hay límites si las cosas las haces con amor y si sigues tus sueños más allá de seguir tu vanidad. De repente la vanidad y el ego te juegan malas pasadas, pero es parte del crecimiento y, creo, lo que venimos a aprender de esta vida", expresó. "Este mundo necesita de más personas felices, porque la gente feliz no tenemos tiempo de chingar. Entonces, sean felices".

