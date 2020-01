¿Fabián Ríos dice adiós a Telemundo? Fabián Ríos contó en exclusiva cuáles son los proyectos que tiene este 2020, ¿deja Telemundo? By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El pasado fue un buen año para Fabián Ríos, quien además de dar la bienvenida a su segundo bebé junto a su esposa Yuly Ferreira, disfrutó de las mieles del éxito profesional gracias a la serie El final del paraíso. Ahora que empieza una nueva década, ¿qué tiene planeado el actor? ¿Dejará Telemundo?, ¿tendrá más hijos? El colombiano lo contó todo en exclusiva. ¡Bienvenido 2020! ¿Cuáles son tus propósitos este año? Este año no solamente trae un propósito. Trae muchos propósitos, empezamos una película el 13 de enero en República Dominicana y el 21 de enero empiezo una nueva serie en Miami, así que hay nuevos caminos, nuevos comienzos y ha coger toda la energía para que la gente nos siga dando ese respaldo que nos ha dado durante tantos años. A nivel empresarial, este 2020 vamos con todo, quiero trabajar por todos los niños que están desprotegidos por todo el mundo, ese es mi objetivo. Quiero luchar y ayudar a la gente. Image zoom ¿Seguirás trabajando en Telemundo? La nueva serie es con Telemundo y empiezo a grabar y estoy confiando en Dios que la gente vuelva a dar respaldo y que sea un éxito rotundo y a mitad de año haré otra serie. Image zoom ¿Cómo te encuentras con Yuli?, ¿cómo está tu familia ahora tras el nacimiento de David? Estamos felices mi hija Lucía ,Yuly y yo con David. Tenerlo en casa es maravilloso, lo anhelábamos y lo estamos disfrutando. Estamos más fuerte como familia y Yuly y yo obviamente estamos más fuertes en todos los aspectos y lo principal es brindarles un buen ejemplo a los niños, tener tiempo para ellos. Criarlos en disciplina, que sean personas de bien y que mañana sean buenos elementos para la sociedad. Image zoom Ríos dio vida durante cinco exitosas temporadas a Albeiro en El final del paraíso, junto a Carmen Villalobos y Catherine Siachoque, serie que llegó a su fin el pasado 9 de diciembre y que con su conclusión abre una nueva puerta profesional al actor. Veremos a dónde lo lleva. Advertisement

