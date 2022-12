Exrostro de las mañanas de Telemundo reacciona al anuncio de la nueva etapa de Hoy Día La querida conductora, quien también trabajó durante muchos años en Despierta América (Univision), dio sus primeras impresiones sobre lo que será la nueva etapa del programa matutino de Telemundo, que inicia este lunes 5 de diciembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana María Canseco Rashel Díaz, Adamari López y Ana María Canseco en Un nuevo día (Telemundo) en 2016 | Credit: Mezcalent Telemundo anunció este miércoles que su programa matutino Hoy Día iniciará el próximo lunes 5 de diciembre a las 7 a. m., hora del Este, una nueva etapa que contará con nuevos presentadores, incluyendo a Penélope Menchaca, Andrea Meza y la popular influencer 'Chiky Bombom', quienes se unirán a Adamari López en el que promete ser "un formato con mucha más variedad y entretenimiento, además de las noticias del día". "Nos estamos preparando para una nueva etapa de Hoy Día que comienza este lunes 5 de diciembre y queremos invitarte a que tú celebres con nosotros", compartió emocionada la carismática conductora puertorriqueña a través de las redes sociales. "Mándanos una foto o un video tuyo o de tus seres queridos y danos el motivo de la celebración, ya sea cumpleaños, un compromiso, un aniversario, una graduación o incluso hasta el cumpleaños de tus mascotas porque vamos a ponerlo en el show en vivo y nos emociona mucho poder empezar esta nueva etapa celebrándolos a ustedes y sobre todo agradeciéndoles por estar siempre con nosotros". Las reacciones al anuncio de la nueva etapa del show no se hicieron esperar a través de las redes sociales. Entre los incontables comentarios que se hicieron al respecto, hubo uno que llamó especialmente la atención por venir de un exrostro de las mañanas de Telemundo. Se trata de Ana María Canseco, quien condujo entre 2013 y 2018 el programa matutino de Telemundo. La conductora mexicana, quien durante muchos años fue también uno de los rostros más emblemáticos de Despierta América (Univision), no tardó en dar su opinión. Ana María Canseco Ana María Canseco | Credit: Mezcalent "Estas son las caras de Hoy Día, que inicia nueva etapa con fórmula vieja", tituló Canseco el artículo que escribió a través de su página web. "No hay nada nuevo por las mañanas, todo lo que hicimos en Despierta América se sigue repitiendo por cada nuevo morning que Telemundo ha lanzado, para intentar hacerle la competencia a Univision", comentó la querida presentadora. Ana María Canseco Rashel Díaz, Adamari López y Ana María Canseco en Un nuevo día (Telemundo) en 2016 | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora que escuché a Adamari en su mensaje, pidiendo a la gente que les escriban para felicitarlos a través del programa por sus cumpleaños, aniversarios o cualquier festejo, me di cuenta que era para promocionar su nuevo segmento que se llamará Celebrando con los Fans. ¡O sea, el mismo nombre del segmento que teníamos en Despierta América hace 25 años!", señaló Canseco, quien no dudó en desearles a todos los involucrados "mucha suerte". ¡Puedes leer completo el artículo que escribió aquí!

