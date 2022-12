¿Qué exrostro del programa matutino de Telemundo regresó este martes a Hoy Día? La noticia puso muy felices a los televidentes del show matutino de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy Día Conductores de la anterior etapa de Hoy Día | Credit: Instagram Artistas invitados, expertos, juegos, música, historias y entretenimiento picante y explosivo son algunos de los ingredientes del renovado Hoy Día (Telemundo), cuya nueva etapa conducen Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza y 'Chiky Bombom'. A pesar de todas estas novedades y alicientes, el público no ha dejado de extrañar a los rostros de la anterior etapa del show, entre ellos a 'Chiquibaby', Nacho Lozano, Quique Usales y el meteorólogo Carlos Robles, mejor conocido como Mr. Tiempo. "Creo que fue un cambio brusco, demasiado brusco. Hacen falta Nacho, Mr. Tiempo, Chiquibaby, el Chef Oropeza…", opinaba días atrás un fiel telespectador del espacio mañanero. Hoy Día Andrea Meza, Adamari López, 'Chiky Bombom' y Penélope Menchaca, conductoras de Hoy Día | Credit: Instagram Hoy Día Por eso no es de extrañar que muchos televidentes se pusieran muy felices al conocer este lunes que uno de los rostros de la anterior etapa de Hoy Día estaría de regreso hoy en el show. Hoy Día Conductores de la anterior etapa de Hoy Día | Credit: Instagram "Mañana martes regreso a Hoy Día", anunció desde su perfil de Instagram para alegría y sorpresa de muchos. Pero, ¿de quién se trata? Hoy Día Conductores de la anterior etapa de Hoy Día | Credit: Instagram El talento que volvió a pisar este martes el estudio de Hoy Día fue el especialista en meteorología Mr. Tiempo, quien regresó al programa matutino con "el pronóstico sobre la tormenta invernal que dejará impactos de costa a costa". Carlos Robles Meteorólogo Carlos Robles | Credit: Instagram "A dormir temprano porque mañana [martes] estoy a primera hora en Hoy Día con el pronóstico sobre la tormenta invernal", anunció el meteorólogo. Las reacciones de los televidentes no se hicieron esperar. "¡Qué bueno! Se te extraña. Ese programa cambió mucho", "¡Qué buena noticia!", o "¡Qué bueno que estarás de regreso!", fueron algunos de los comentarios que invadieron las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no había aparecido hasta ahora en la nueva etapa de Hoy Día, Mr. Tiempo sigue formando parte de las filas de Telemundo a través de Noticias Telemundo, a diferencia, por ejemplo, de 'Chiquibaby', quien sí fue despedida de la cadena. Hoy Día se transmite de lunes a viernes de 7 a 10 a. m., hora del Este.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué exrostro del programa matutino de Telemundo regresó este martes a Hoy Día?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.