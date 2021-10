Exreina de Nuestra Belleza Latina se muestra crítica con el jurado actual del programa Melissa Marty, quien se alzara en 2008 con la corona, expresó su sincera opinión sobre el trabajo que están llevando a cabo los jueces en la duodécima temporada de NBL. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir NBL Jurado NBL; Melissa Marty, ganadora NBL 2008 | Credit: Univision; Mezcalent Si hay un programa de televisión que despierta pasiones entre el público ese es, sin duda, Nuestra Belleza Latina (Univision). Tras más de una década de vida, el show que conduce Alejandra Espinoza continúa dando de qué hablar con su duodécima temporada, que se transmite actualmente los domingos por la cadena de habla hispana en horario estelar. Uno de los asuntos que más polémica ha generado a través de las redes sociales ha sido lo relacionado con su jurado y, más concretamente, con sus valoraciones y las decisiones que toman ya que muchos televidentes consideran que no han sido las más acertadas. "Sentimos la mayoría del público, porque es lo que yo veo, que los jueces no están bien por todos los comentarios, no sé algo hay ahí que los jueces no están dando… Siento como que no dicen lo que se ve. A lo mejor nosotros como somos televidentes en el televisor podemos ver una cosa y ellos que están ahí ven otra, pero la mayoría de las personas sentimos que a los jueces les falta decir la verdad", manifestó recientemente un fanático de Nuestra Belleza Latina durante una transmisión en vivo que realizó su conductora, Espinoza, en Instagram. La que fuera ganadora de la segunda temporada de NBL, Melissa Marty, quien también se conectó al live de Alejandra para dar su opinión sobre el programa de telerrealidad, se mostró igualmente muy crítica con el papel que está ejerciendo el jurado en la actual temporada. Melissa Marty Melissa Marty, reina de NBL 2008 | Credit: Instagram; Mezcalent "También estoy de acuerdo con lo que dijo el muchacho sobre los jueces, yo tengo mis opiniones también en cuanto a eso… Al principio era como que la discordia entre Jomari y Adal, me caía mal verlos discutir y yo así '¿por qué? Esto no se ve bien, ¿por qué ellos están discutiendo?'. Siento que era como tratar de recrear la química entre Lupita [Jones] y Osmel pero no funciona porque Lupita y Osmel tienen riña por Miss México y Miss Venezuela a nivel de concurso", dijo. Jomari Goyso Jomari Goyso y Adal Ramones, jueces de NBL | Credit: UNIVISION (x2) La puertorriqueña también tuvo palabras para la ex Miss Colombia Daniella Álvarez. "Aunque esta chica colombiana fue Miss y estuvo en el Miss Colombia y demás yo siento que sí hace falta un poquito como más esa expertiz de preparación de reina a nivel internacional, a nivel grande", comentó Melissa. "Pero, por otra parte, NBL no es un concurso de una típica reina de belleza, es un concurso donde se saca una personalidad de televisión y las cuatro personas que están ahí pues son expertas en eso, sabes que es como que una cosa por la otra". Daniella Álvarez Daniella Álvarez, jueza de NBL | Credit: UNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero a quién ve Melissa con más posibilidades de alzarse con la corona? "Yo te diría que la corona está entre Sirey y Lupita, son las dos que ahorita yo diría está ahí, pero si me fuera a dejar llevar por la gala pasada hoy ninguna me tiene superenamorada", se sinceró.

