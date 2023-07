La expulsión más polémica de Top Chef VIP: "Fue una injusticia" El público se ha revelado contra la última decisión que ha sacado del programa a una de sus concursantes favoritas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Top Chef VIP Concursantes Top Chef VIP 1 | Credit: TELEMUNDO Cada semana, como viene ocurriendo desde el estreno de Top Chef VIP 2, los concursantes van diciendo adiós a las cocinas más famosas. La final está a la vuelta de la esquina y solo puede haber un ganador. La audiencia ya tiene a sus favoritos y han comenzado sus apuestas. Sin embargo, esa emoción de saber qué pasará se ha visto empañada por una noticia muy triste. La salida de una de esas participantes que apuntaba como posible triunfadora. Esta semana dejaba el concurso Génesis Suero, una de las candidatas predilectas del gran público y también entre sus compañeros de show. "Ante todo buena cara", escribía la conductora ya fuera del programa. Génesis Suero Génesis Suero eliminada de Top Chef VIP | Credit: Instagram Telemundo Realities Su expulsión del reality de Telemundo ha generado muchos comentarios por parte de los seguidores de este, ya que lo consideran una auténtica injusticia. Puntos de vista basados en sus opiniones personales que no han cesado desde la decisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se notaba que la querían sacar", "Cada día el fraude es cualquier esfera se nota", "Yo dejé de ver este programa desde que sacaron a Génesis, es injusto", "Fue una injusticia sacar a Génesis", "Hay mucho favoritismo", expresaron tan solo algunos. Génesis Suero Génesis Suero | Credit: Instagram Génesis Suero Génesis también recibió todo el cariño de sus colegas de programa, concretamente de Jesús Moré, quien le dedicó un emotivo mensaje. La química entre ellos fue indiscutible durante todo este tiempo juntos. Top Chep VIP 2 tendrá su gran final el 17 de julio, por Telemundo.

