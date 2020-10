Exintegrantes de Menudo se pronuncian contra su bioserie de televisión La famosa boy band Menudo ya tiene su historia en televisión; sin embargo, algunos de los exmiembros de esta agrupación hacen fuertes revelaciones. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado viernes, se llevó a cabo el estreno de Súbete a mi moto, la serie biográfica sobre la historia del grupo Menudo. Desde que arrancó este proyecto, se aclaró que se presentaría la versión del creador de la banda, Edgardo Díaz, aderezado con información de prensa. Sin embargo, este relato televisivo no ha sido del agrado de algunos exintegrantes de la famosa boy band y se han pronunciado en contra. Image zoom Mezcalent “Realmente me dan ganas de vomitar”, advirtió René Farrait en su cuenta de Instagram. “Muy pronto se sabrá la verdadera historia”. RELACIONADO: ¿Ricky Martin aparecerá en la serie de Menudo? Por su parte, Ray Reyes aseguró que la información es incompleta porque sólo cuenta con un punto de vista, el de Díaz; lo cual, no permite tener los hechos de manera fidedigna. “Ni se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas e integrantes que formaron parte de ese grupo. He visto varios capítulos y en lo que a mí concierne, que es mi época, esto está bien alejado de la realidad”, mencionó Reyes en su cuenta de Facebook. “¿Quién me preguntó a mí lo que yo viví o lo que sentí en ese momento? ¿Mis frustraciones, mis alegrías, los sacrificios, la felicidad de haber sido integrante y la tristeza, y la presión a esa edad?”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jonathan Montenegro, uno de los primeros integrantes no puertorriqueños que se unieron al grupo, asegura que no hay un retrato real de la explotación infantil que sufrían los chicos. Incluso, debían trabajar cuando estaban enfermos. “Hubo situaciones que no eran justificables. Por ejemplo, tuve hepatitis y tuve que trabajar igual enfermo. Entendemos perfectamente que el hígado te puede estallar si no tomas las medidas respectivas. Pero también, a su vez, comprendía que teníamos una agenda muy importante que no podíamos detener; entonces, teníamos una disyuntiva entre la salud y la responsabilidad profesional”, relató Montenegro al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Cuando uno es niño, uno no está claro de cuáles son sus derechos”.

