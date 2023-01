Exhabitantes regresan a La casa de los famosos como especialistas en su tercera temporada El reality show de Telemundo volverá a tener una edición especial los domingos que contará como especialistas con varios rostros populares del exitoso formato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo Laura Bozzo; Manelyk | Credit: Mezcalent (x2) Paty Navidad, Arturo Carmona, Aylín Mujica, Osmel Sousa, Juan Rivera, Yameyry 'La Materialista' Ynfante… 17 nuevos famosos comenzarán a convivir todos juntos bajo el mismo techo desde el próximo martes 17 de enero durante el gran estreno de La casa de los famosos 3. Ese día se destapará la lista completa de celebridades –quedan 11 nombres por confirmarse– que han aceptado el reto de vivir aislados del mundo exterior bajo el mando de La Jefa. "Ya queremos que comience esta telenovela de la vida real con cámaras por todos lados", expresó su conductora Jimena Gállego este miércoles a través de la pantalla de Telemundo. Héctor Sandarti Jimena Gállego y Héctor Sandarti, conductores de La casa de los famosos | Credit: Telemundo (x2) Como sucedió en la temporada pasada, el reality show tendrá nuevamente una edición especial los domingos en vivo que contará con diferentes especialistas que se encargarán de analizar todo lo que vaya sucediendo dentro de la casa más famosa de la televisión hispana. Alicia Machado, Roberto Palazuelos y Yolanda Andrade fueron el año pasado los rostros que analizaron cada semana las polémicas que protagonizaron los habitantes. Este año parece que ninguno de ellos repetirá en esta tarea. Telemundo ha decidido renovar para esta temporada el panel de especialistas y ha fichado a dos exhabitantes muy populares de La casa de los famosos: Laura Bozzo y Manelyk. La abogada peruana se convirtió el año pasado en una de las concursantes más polémicas de su edición, logrando con la gala de su expulsión llevar al programa a su récord de audiencia de la temporada. Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Telemundo Manelyk, por su parte, formó parte de la primera temporada, donde logró llegar a la gala final. Manelyk Manelyk | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a ellas estará el conductor mexicano Yordi Rosado. Yordi Rosado Yordi Rosado | Credit: Mezcalent "La casa de los famosos edición especial regresa los domingos con nuestros expertos como Laura Bozzo, Manelyk y Yordi Rosado, va a estar buenísimo", avanzó Gállego.

