Exhabitantes de La casa de los famosos 3 ¡participarán en nuevo reality show! "Me encierro otra vez", anunció Dania Méndez. "Espero no decepcionarlos", dijo Samira Jalil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Méndez Dania; Samira | Credit: Instagram Dania Méndez; Instagram Samira El pasado 24 de abril llegaba a su fin por Telemundo la tercera temporada de La casa de los famosos con la victoria de Madison Anderson. "Desde ese instante no he parado de dar gracias. Después de 14 semanas pude ratificar lo que siempre sabía y decía: tengo a los mejores fans del mundo. Ver que todo valió la pena y recibir con cada uno de sus votos tanto cariño ha llenado mi alma de energía y fuerza", escribía la semana pasada la modelo de madre puertorriqueña y padre estadounidense desde su perfil de Instagram. Ahora, a poco más de un mes desde que la casa más famosa de la televisión hispana cerrara sus puertas, varios de sus exhabitantes volverán a encerrarse juntos en un nuevo reality show. Dania Méndez fue una de las que aceptó participar en esta nueva aventura televisiva. "Me encierro otra vez, entro a un proyecto que me emociona porque va a ser algo muy diferente en los reality shows. ¿Dónde me voy a encerrar? Es algo que les va a encantar porque es algo muy diferente. No había habido otro proyecto igual en habla hispana, con eso les digo todo", compartió este domingo la influencer mexicana a través de una transmisión en vivo en Instagram. Dania Méndez Dania Méndez | Credit: Instagram Dania Méndez Aunque el reality se grabará, Dania avanzó que la final será en vivo y los televidentes podrán ganar parte del premio. "Ya se enterarán en qué momento tienen que participar", dijo sin ahondar en detalles ya que por contrato aún no puede. "No es que no quiera contarles, es que no puedo contarles muchas cosas. Yo tengo un contrato firmado donde no puedo dar más detalles". Otra de las exhabitantes de La casa de los famosos 3 que estaría participando en este nuevo reality show sería Samira, el "huracán argentino" que revolucionó en su día la casa. "Espero contar con vuestro apoyo, espero no decepcionarlos, saben que soy una mujer guerrera, una mujer genuina, me encanta dejarme la piel en todas partes. Estoy feliz, emocionada", expresó este domingo también a través de un directo en Instagram. "Quiero decirles que los voy a echar un montón de menos, estaré un poco incomunicada, espero que me manden buenas vibras". Samira Samira | Credit: Instagram Samira Si bien ni Dania ni Samira revelaron detalles del reality show en el que participarán, todo apunta a que se trata de Los 50, el nuevo programa de telerrealidad de Telemundo en el que 50 famosos vivirán juntos en una mansión exótica mientras compiten entre sí en un juego implacable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cadena ya comenzó a promocionar la inminente llegada de este nuevo reality show que se encargaría de sustituir próximamente a la segunda temporada de Top Chef VIP. Los 50 Los 50, nuevo reality show de Telemundo | Credit: TELEMUNDO ¿Será que sí veremos a Dania y a Samira juntas de nuevo en Los 50? Al parecer no serían las únicas exhabitantes de La casa de los famosos que participarían en el reality show puesto que la lista de concursantes incluiría varios nombres más.

