Exconductoras del programa matutino de Telemundo se reencuentran en un evento en Miami Rashel Díaz, Chiquibaby, Adamari López y más coincidieron este martes en un evento en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El programa matutino de Telemundo, hoy Día, ha estado en boca de todos durante los últimos días debido a los cambios que ha decidido aplicar la cadena hispana en el show. Aunque el espacio mañanero se encuentra actualmente fuera del aire debido a la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, ninguno de sus conductores, a excepción de Adamari López, retomará las riendas de la conducción del programa una vez que este regrese. "Es una reestructuración de la mañana. No es por la economía, es simplemente la gente que va a tomar la batuta de la mañana toma la decisión que no somos parte del show y básicamente reestructuran y tienen que despedir", explicaba 'Chiquibaby' en su programa de radio. A tan solo unas semanas de haberse dado a conocer la noticia, sus presentadores se reencontraron este martes 29 de noviembre en un evento de la aerolínea Turkish Airlines celebrado en Miami en el que estuvieron presentes varias estrellas de la televisión turca, entre ellas Cansu Dere, la protagonista de exitosos dramas turcos como Madre e Infiel. "Estamos aquí en un evento en Miami y a quién creen que me topé, a mi comadre. Créanme que nos ponemos de acuerdo, pero yo dije 'ay no, ella se va a quedar en su casa descansando'", compartió 'Chiquibaby' en compañía de Adamari a través de sus historias de Instagram. Chiquibaby 'Chiquibaby' y Adamari López en un evento en Miami | Credit: Instagram 'Chiquibaby' "Se quiso venir sola, no me avisó", bromeó la conductora puertorriqueña. "Yo la llamé y ella no me contestó ni el teléfono". A las presentadoras se les unió Quique Usales, quien también condujo durante el último año junto con Adamari y 'Chiquibaby' el programa matutino de Telemundo. Este no fue, sin embargo, el único reencuentro que se vivió en el evento. Rashel Díaz, quien durante varios años trabajó con Adamari y 'Chiquibaby' en el show mañanero de Telemundo, también estuvo presente en el evento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto pasa cuando vienes a un evento y de pronto te encuentras a toda la gente con la que tú trabajaste", comentó la presentadora cubana en un video en el que aparece en compañía de Azucena Cierco, 'Chiquibaby' y Usales. Chiquibaby 'Chiquibaby' y Rashel Díaz en un evento en Miami | Credit: Instagram 'Chiquibaby' "¡Qué bueno verte! Nos íbamos a ver en la semana, pero bueno coincidimos antes", expresó 'Chiquibaby' feliz de reencontrarse con su amiga.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exconductoras del programa matutino de Telemundo se reencuentran en un evento en Miami

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.