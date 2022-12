Exconductora de Despierta América se declara fan de la nueva etapa de Hoy Día La exconductora de las mañanas de Univision opinó abiertamente sobre el renovado programa matutino de Telemundo que conducen Adamari López, Penélope Menchaca y compañía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy Día Andrea Meza, Penélope Menchaca, Adamari López y Chiky Bombom, conductoras de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram La nueva etapa de Hoy Día, que Telemundo estrenó a principios de diciembre con Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza y Chiky Bombom como conductoras, ha generado todo tipo de reacciones a través de las redes sociales durante las últimas semanas. Mientras que unos televidentes han valorado positivamente la frescura y el entretenimiento que trae a las mañanas de la cadena hispana este nuevo formato que produce Dio Lluberes, otros no han dejado de echar de menos a los presentadores de la anterior etapa. "Nuestro compromiso es siempre servir a nuestras audiencias con el contenido que anhelan, ahora con un formato más entretenido y dinámico para comenzar sus mañanas, sin dejar atrás los titulares noticiosos del día", comentaba Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo, días antes de que el renovado Hoy Día comenzara a salir al aire. Hoy Día Andrea Meza, Adamari López, Chiky Bombom y Penélope Menchaca, conductoras de Hoy Día (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Entre los televidentes que sintonizan cada mañana Telemundo para ver a Adamari, Penélope y compañía en acción se encuentra una exconductora del show matutino de Univision. La famosa presentadora, quien condujo durante muchos años con gran éxito Despierta América (Univision), se declaró recientemente fan del espacio mañanero de Telemundo. "Debo confesar que me encanta, me fascina ver la energía que tiene el programa", reconoció la conductora, quien solo en la red social Instagram supera el millón de seguidores. Quien está detrás de estas declaraciones es Giselle Blondet, quien ahora conduce para Telemundo junto a Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Alix Aspe La mesa caliente. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora opinó abiertamente sobre el nuevo formato del programa en el más reciente episodio de su pódcast 'Lo que no se habla', donde tuvo como invitada a Menchaca. "Creo que esto es solamente el comienzo de lo que vamos a poder ver en lo que se va a convertir Hoy Día porque todavía yo creo que ustedes están conociéndose, engranándose, como que están desarrollando ese hablarse solamente con las miradas, ese conocerse de una manera distinta", comentó Blondet, quien el próximo año se convertirá en abuela nuevamente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exconductora de Despierta América se declara fan de la nueva etapa de Hoy Día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.