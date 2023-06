¿Qué exconductor de Despierta América está conduciendo esta semana Hoy Día? El exconductor del programa matutino de Univision se unió este lunes al equipo de presentadores de Hoy Día (Telemundo) como conductor invitado en ausencia de Frederik Oldenburg, quien está de vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy Día Conductores de Hoy Día | Credit: Instagram Hoy Día El programa matutino Hoy Día (Telemundo) amaneció este lunes con dos importantes ausencias en su equipo de conductores: Penélope Menchaca y Frederik Oldenburg. La conductora mexicana se vio en la necesidad de viajar a finales de la semana pasada a su país natal, México, para despedir a su padre, quien perdió la vida a los 77 años de edad. "Hasta el cielo papi", fueron las palabras que compartió desde su perfil de Instagram. Penélope Menchaca Penélope Menchaca y su padre | Credit: Instagram Penélope Menchaca Frederik, por su parte, se encuentra de vacaciones, motivo por el que no se dejará ver durante los próximos días en la pantalla de Telemundo. Frederik Oldenburg Frederik Oldenburg | Credit: Instagram Frederik Oldenburg El lugar de Menchaca fue ocupado este lunes por la copresentadora de Al rojo vivo (Telemundo), Lourdes Stephen, quien ya ha conducido en otras ocasiones el programa matutino. "Estoy contenta, estoy feliz, estoy llena de esperanza por eso vine de verde", expresó la presentadora dominicana desde las historias del perfil de Instagram del show mañanero. Lourdes Stephen Lourdes Stephen | Credit: Instagram Lourdes Stephen La gran sorpresa llegó con el presentador que estará ocupando el lugar de Frederik ya que se trata de un exconductor de Despierta América. Despierta América Johnny Lozada, Carlos Calderón, Chef Yisus y Raúl González en Despierta América | Credit: Instagram Johnny Lozada Y no, no hablamos de Carlos Calderón, a quien muchos desearían ver nuevamente en la televisión tras su despido de Univision. Johnny Lozada, quien formó parte durante varios años del equipo de conductores de Despierta América (Univision), estuvo este lunes conduciendo como presentador invitado el programa matutino de Telemundo. Johnny Lozada Johnny Lozada | Credit: Instagram Johnny Lozada Lozada concursó recientemente en la segunda edición de la competencia culinaria Top Chef VIP (Telemundo), por lo que no es un rostro ajeno a la pantalla de Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios en las redes sociales sobre su participación en el show fueron muy positivos. "¡Qué gusto ver a Johnny Lozada! Ojalá se quede en Telemundo", comentó una televidente en Instagram. Johnny Lozada Johnny Lozada en Hoy Día | Credit: Instagram Hoy Día "Tener a Johnny Lozada en el programa es un encanto", opinó otra persona. Hoy Día se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué exconductor de Despierta América está conduciendo esta semana Hoy Día?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.