Exatlón y La voz suspenden sus grabaciones por la crisis del coronavirus Así afectará la crisis del COVID-19 a los dos programas estrella de Telemundo. By Moisés González La pandemia de coronavirus, que ya ha dejado más de 400 mil casos de contagio y más de 18 mil muertos en 185 países, ha puesto en jaque a la industria de la televisión. La mayoría de cadenas han tenido que suspender las grabaciones de sus programas como medida de prevención ante la imparable propagación del COVID-19, entre ellas Telemundo. Además de paralizar el rodaje de su nueva comedia romántica 100 días para enamorarnos, que se grababa desde el año pasado en Miami, la cadena de habla hispana se ha visto obligada a suspender la producción de dos de sus programas estrella: La Voz y Exatlón. La competencia de canto presentada por Jacky Bracamontes, que vivirá su cuarta noche de batallas este domingo 29 de marzo, pospondrá la próxima etapa del programa, la de los shows en vivo, hasta nuevo aviso para asegurar la seguridad de todos sus participantes y empleados. "En una abundancia de precaución y para asegurar la seguridad de nuestros concursantes, 'coaches', equipo de producción y empleados, Telemundo ha pausado temporalmente la producción de La Voz. Como medida de precaución, la próxima etapa de la competencia en la cual los concursantes compiten frente a una audiencia en el estudio, los shows en vivo, se pospondrá hasta próximo aviso. Continuaremos monitoreando la situación para determinar la fecha apropiada para completar la competencia y darle, tanto a los concursantes como a los televidentes, el final que se merecen", reza el comunicado que compartió Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El reality de competencias deportivas de la cadena, Exatlón, también verá alterado su transcurso debido a que se ha tenido que pausar su producción en República Dominicana. "En una abundancia de precaución y para asegurar la seguridad de nuestros concursantes, equipo de producción y empleados, la producción de Exatlón Estados Unidos, actualmente en producción en la República Dominicana y transmitido por Telemundo, se ha pausado temporalmente. Continuaremos monitoreando las circunstancias de la pandemia del COVID-19 para determinar la fecha apropiada para finalizar la producción de esta temporada de la competencia", reza la declaración oficial que nos hizo llegar Telemundo. La cadena, no obstante, comparte que podrá seguir ofreciendo a sus audiencias 'más contenido nuevo de Exatlón a través de todas sus pantallas 'hasta finales de abril y más allá', por lo que en principio parece que la transmisión habitual del reality no se verá afectada. Exatlón se transmite de lunes a viernes a las 8 p.m., hora del Este.

