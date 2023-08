¡Exclusiva! Exatlón regresa a Telemundo con Frederik Oldenburg: "Claro que voy a extrañar Hoy Día" La cadena hispana anunció este jueves el regreso de la competencia deportiva más feroz del planeta. Hablamos con su conductor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La competencia deportiva más feroz del planeta regresa a Telemundo. La cadena hispana anunció este jueves el regreso de Exatlón Estados Unidos con una edición All-Stars que estará nuevamente bajo la conducción del presentador y periodista venezolano Frederik Oldenburg. Frederik, ¿cómo te sientes de que la cadena vuelva a confiar en ti para conducir este reality show tan importante? ¡Estoy feliz! ¡Muy emocionado! Por el regreso de Exatlón All Stars, por volver a tener la responsabilidad de conducirlo y narrarlo, por la confianza depositada en mí una vez más. Conectar nuevamente con los fanáticos es una bendición porque este reality show se convirtió en una tradición para la familia y ya son 8 temporadas llenando de emoción los hogares. ¿Qué nos puedes avanzar de esta nueva temporada? Les puedo decir que la competencia ofrecerá un Exatlón All-Stars y eso ya puede darles una idea de la magnitud del reto para nuestras estrellas que son nuestros atletas. Será la revancha para muchos que esperaban una nueva oportunidad. Frederik Oldenburg Frederik Oldenburg | Credit: Cortesía TELEMUNDO Has estado conduciendo Hoy Día desde que terminó la anterior temporada de Exatlón, imagino que extrañas la adrenalina que genera un reality como este… Extraño muchísimo Exatlón, la emoción de cada carrera, de cada narración, de todo lo que envuelven las arenas, del calor, de las victorias y las derrotas, pero finalmente ha llegado la hora de una nueva temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El regreso de Exatlón significa que ya no te veremos en Hoy Día, ¿lo echarás de menos? Claro que voy a extrañar Hoy Día, antes de llegar a Exatlón Estados Unidos estuve 3 años en ese maravilloso espacio, es como mi casa y me hacen sentir como un hermano. Frederik Oldenburg Frederik Oldenburg en Hoy Día | Credit: Instagram Frederik Oldenburg Echaré de menos a todos, el compañerismo, nuestras conversaciones, debates, bromas... ¡Es un grupo hermoso!

