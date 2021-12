Exatlón Estados Unidos: todo lo que tienes que saber sobre la nueva temporada de la competencia deportiva Frederik Oldenburg y Marisela "Chelly" Cantú regresan a la nueva temporada de Exatlon Estados Unidos, Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir exatlon estados unidos nueva temporada Credit: Cortesía Telemundo Exatlón Estados Unidos regresa a Telemundo con una nueva y emocionante temporada que estrena el martes, 11 de enero a las 7pm/6c. Según información compartida por la cadena de televisión, la nueva edición de la competencia deportiva estará "más rigurosa que nunca" con nuevos y emocionantes desafíos, impresionantes circuitos y obstáculos nocturnos que pondrán a prueba las habilidades físicas y mentales de una nueva generación de héroes que formarán parte del 'Equipo Famosos' (Equipo Rojo) y el 'Equipo Contendientes' (Equipo Azul). Frederik Oldenburg regresa a Exatlón Estados Unidos El programa de horario estelar para toda la familia contará con el regreso de Frederik Oldenburg, quien se unió como conductor de Exatlón Estados Unidos en la pasada quinta temporada, y además se ha distinguido por su exitosa participación en numerosos programas de Telemundo. Frederik Oldenburg exatlon Credit: Cortesía Telemundo Frederik es un apasionado por los deportes y jugador del fútbol. Ha colaborado en programas deportivos de la cadena, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA de Rusia, Juegos Olímpicos Rio 2016, Super Bowl, Copa América, Copa Confederaciones, English Premier League y The Open Championship, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marisela "Chelly" Cantú se apunta al show deportivo Marisela "Chelly" Cantú también regresará como comentarista deportiva. La joven se coronó ganadora de la primera temporada de Exatlón Estados Unidos, y es una de las caras más reconocidas del reality desde que hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar la competencia deportiva a nivel mundial. marisela cantu exatlon estados unidos Credit: Cortesía Telemundo La exgimnasta olímpica, que representó a su natal México en las Olimpiadas del 2008 en Beijing, se unió como comentarista deportiva de Exatlón Estados Unidos para ofrecerle a la audiencia entrevistas a fondo con los participantes de la competencia deportiva. Ambos estarán a cargo de traer toda la emoción en cada episodio de dos horas. "Estamos listos para iniciar el nuevo año con una innovadora y emocionante temporada de atletas de otro nivel que seguramente impresionarán a los televidentes de todas las edades", señaló Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. "Aparte de los nuevos y sorprendentes circuitos y obstáculos, los televidentes serán testigos de todo el drama y sentimiento de cada uno de los atletas que pronto revelaremos". Próximamente, Telemundo anunciará la nueva generación de Rojos y Azules que llegarán a las arenas de Exatlón.

