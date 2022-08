Exatlón Estados Unidos: todo lo que debes saber sobre su séptima temporada La competencia deportiva más feroz del planeta regresa a Telemundo con una edición mundial repleta de novedades. Conócelas aquí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La competencia deportiva más feroz del planeta, Exatlón Estados Unidos, regresa a Telemundo con una edición mundial que "será más impactante que nunca con los más innovadores circuitos e impresionantes desafíos que pondrán a prueba las habilidades físicas y mentales de una nueva generación de héroes de nivel mundial". "Luego de seis temporadas como la competencia deportiva #1 de la TV hispana, estamos felices de traerle a nuestros televidentes esta séptima edición rediseñada y llena de sorpresas con una nueva lista de atletas de primera," dijo Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. "Nos esforzamos para ofrecerle a nuestra audiencia el contenido que buscan, y esta edición mundial combina toda la adrenalina de la competencia, junto con mayor acceso digital y contenido exclusivo que abrirá una ventana a todo el drama de los concursantes en su búsqueda de ganar el gran premio". Exatlón Credit: Telemundo Sede rediseñada y más drama de convivencia La séptima temporada viene en grande con una sede completamente rediseñada de última generación donde el drama de convivencia será uno de los principales protagonistas de esta nueva edición mundial. Tanto en la versión lineal como en Telemundo.com, los fanáticos podrán entrar al mundo detrás de la competencia y conocer a fondo al ser humano detrás de cada atleta, entre otras novedades para el disfrute de toda la familia. Los conductores Frederik Oldenburg volverá a tomar las riendas de la conducción en esta épica temporada en la que también repetirá Chelly Cantú como comentarista deportiva. Exatlón Estados Unidos: todo lo que tienes que saber sobre la nueva temporada de la competencia deportiva Frederik Oldenburg y Marisela "Chelly" Cantú | Credit: Telemundo Los atletas Telemundo anunciará pronto la nueva generación de los integrantes del Equipo Famosos (Equipo Rojo) y el Equipo Contendientes (Equipo Azul) que darán todo por llevarse el título de campeón, mientras viven desconectados del mundo exterior en las arenas de Exatlón Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fecha de estreno La edición mundial de Exatlón Estados Unidos se estrenará el martes 27 de septiembre a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

