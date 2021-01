Close

Los 12 atletas que regresan a Exatlón Estados Unidos ¡en su quinta temporada! Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: TELEMUNDO Con Frederik Oldenburg en la conducción acompañado de la comentarista deportiva Marisela 'Chelly' Cantú, la competencia más feroz del planeta regresa el 26 de enero a Telemundo con una quinta temporada más desafiante y feroz que nunca en la que 24 atletas –12 nuevos y 12 favoritos de pasadas temporadas– lucharán por ganar más de 1 millón de dólares en premios. Estos son los 12 participantes que regresan a Exatlón Estados Unidos: Empezar galería Denisse Novoa 'La pantera' Image zoom Credit: TELEMUNDO La semifinalista de la tercera temporada viene de Veracruz, México. Ella era una de las favoritas entre el público y estaba por llegar a la gran final antes de sufrir de una lesión dos días antes. Después de pasar por una cirugía y fisioterapia, Novoa está de vuelta para reclamar su trono con sus habilidades desarrolladas por la gimnasia, natación, fútbol y baloncesto. "Si tuviera que mencionar algo que no hice en la temporada pasada que voy a hacer en esta es escuchar un poquito más a mi cuerpo porque creo que en la temporada pasada con mi adrenalina de querer competir todo el tiempo y querer no descansar no escuché tanto a mi cuerpo", asegura. 1 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Eric Alejandro 'Showtime' Image zoom Credit: TELEMUNDO El puertorriqueño compitió en la segunda temporada y es un jugador de atletismo, especializado en vallas de 400 mts. Fue invitado a formar parte de la Selección Nacional de los Estados Unidos, pero optó por representar a Puerto Rico. En el 2012, formó parte del Equipo Olímpico de Puerto Rico en Londres. 2 de 12 Applications Ver Todo Jacobo García 'El Tarzán' Image zoom Credit: TELEMUNDO El joven mexicano de Los Ángeles es parte del equipo estadounidense de balonmano de playa y fue finalista durante la segunda temporada. Después de su participación en la competencia, García y su co-concursante Dayleen Sánchez formaron una relación y están esperando su primer hijo. "En esta nueva temporada de Exatlón mi propósito es llegar a la final como lo hice en la segunda temporada. Yo creo que sería un buen momento de mostrarle a toda la gente que sigo arriba y sigo siendo uno de los mejores de este programa", asevera. 3 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Kelvin Rentería 'El vaquero' Image zoom Credit: TELEMUNDO Rentería es un mexicano de Dallas, TX, y el único miembro del Equipo Contendientes que logró llegar a la gran final de la tercera temporada. Es dueño de su propia empresa de instalación de sistemas de aire acondicionado y es un ávido jinete de toros y jugador de rugby. "Mi propósito de participar en esta nueva temporada de Exatlón es para ayudar a mi nuevo equipo, regresar por la revancha... Tengo todo lo necesario para quedar campeón", comparte. 4 de 12 Applications Ver Todo Mack Roesch 'The machine' Image zoom Credit: TELEMUNDO El finalista de la tercera temporada es un atleta profesional de carreras de obstáculos y ha competido en programas como American Ninja Warrior y Spartan: Ultimate Team Challenge. Mack fue el primer estadounidense en competir en el programa y se mantuvo como el líder de puntos durante la mayor parte de la temporada. 5 de 12 Applications Ver Todo Nicole Regnier Image zoom Credit: TELEMUNDO La jugadora colombiana de fútbol profesional de San Francisco, CA, regresa a la competencia después de participar en la tercera temporada. Tras mudarse de Italia a Colombia, se unió al Equipo Colombiano Sub 17 y compitió en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. 6 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Norma Palafox Image zoom Credit: TELEMUNDO La joven mexicana regresa al programa después de alcanzar las semifinales en la tercera temporada a pesar de haber tenido que estar ausente un tiempo debido al fallecimiento de su madre. Ella era jugadora profesional de fútbol en el 2018 Sub-20 League en México y fue delantera para el Equipo de Chivas. "Mi propósito de participar en esta nueva temporada de Exatlón es porque creo que necesito cerrar un ciclo. Pasé una etapa muy difícil en mi vida y creo que es un reto muy importante en mi vida regresar acá, superar todo eso, dejarlo atrás y ponerme a prueba de nuevo", señala. 7 de 12 Applications Ver Todo Octavio González 'El león' Image zoom Credit: TELEMUNDO El jugador de fútbol americano de México compitió en la tercera temporada y es buen amigo de Rentería, llamándose 'Los Compadres' entre ellos mismos. Se unió a la LFA (Liga de Fútbol Americano Profesional) después de la universidad y, durante su tiempo en la liga, se unió a los campos de entrenamiento de los NY Giants y Dallas Cowboys. 8 de 12 Applications Ver Todo Rafael Soriano 'El brujo' Image zoom Credit: TELEMUNDO El concursante de la segunda temporada fue visto por última vez en el Torneo de Temporadas de la cuarta temporada, cuando hizo su regreso más apto y más fuerte que nunca. Originario de México, jugó fútbol americano universitario en Minnesota y actualmente es atleta de Crossfit y entrenador personal. 9 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Raquel Becker Image zoom Credit: TELEMUNDO Becker es una doble cinematográfica de acción mexicana de programas de televisión y películas, quien participó en la primera temporada y en el Torneo de Temporadas de la cuarta temporada para mostrar su alto nivel de velocidad, agilidad y puntería. También forma parte del Equipo Mexicano de Parkour. "Mi propósito al participar de nuevo en esta temporada es ganar, trabajar en equipo y disfrutar muchísimo esta experiencia", asegura. "Me he preparado muchísimo para esta temporada trabajando físicamente, practicando mucho la puntería y trabajando la parte mental también". 10 de 12 Applications Ver Todo Brenda Castro 'Brendita' Image zoom Credit: TELEMUNDO La atleta de Miami fue una de las participantes más fuertes de la primera temporada, cuando se convirtió en semifinalista y luchó contra Chelly Cantú por la victoria. Brenda fue la primera mexicana en clasificarse para los Juegos Mundiales de Crossfit y la Campeona Nacional Mexicana durante muchos años. 11 de 12 Applications Ver Todo Gabriela del Mar Image zoom Credit: TELEMUNDO La gimnasta puertorriqueña participó en la tercera temporada y comenzó a entrenar a los cinco años. Después de retirarse de la gimnasia, comenzó a entrenar en salto con pértiga y danza aérea. Actualmente es estudiante de medicina en una de las mejores universidades de Puerto Rico. 12 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

