De 'Edición Mundial' a 'All-Stars': Exatlón da un giro de 180 grados a su actual temporada con el regreso de 12 estrellas de temporadas pasadas La competencia deportiva de Telemundo iniciará el próximo lunes 21 de noviembre una nueva etapa con el estreno de Exatlón Estados Unidos All-Stars, donde los 4 finalistas de la actual temporada se enfrentarán a 12 estrellas de temporadas pasadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Exatlón Exatlón Estados Unidos All-Stars | Credit: Telemundo La séptima temporada de Exatlón Estados Unidos está a punto de dar un giro de 180 grados. La 'Edición Mundial' que se transmite actualmente por Telemundo dará paso a una edición 'All-Stars', una nueva etapa dentro de la competencia deportiva más feroz del planeta en la que 16 nuevos competidores estarán en busca de la gloria y la oportunidad de convertirse en el campeón masculino y campeona femenina, llevándose a casa el codiciado trofeo, título y premio de $200.000 cada uno. ¿Quiénes participarán en Exatlón Estados Unidos All-Stars? La nueva etapa del programa contará con los cuatro finalistas de Exatlón Estados Unidos Edición Mundial, cuyos nombres se decidirán este domingo 20 de noviembre por Telemundo, mientras que los 12 restantes serán atletas que ya han participado en anteriores temporadas de Exatlón. ¿Quiénes son los 'All-Stars' que regresan? Chuy Almada: reconocido influencer mexicano, entrenador personal y finalista de la cuarta temporada. Jeyvier Cintrón: boxeador olímpico y excampeón de la quinta temporada. Alondra González: futbolista profesional mexicana que fue subcampeona de la cuarta temporada. JC Herrera: velocista olímpico mexicano que participó en la tercera temporada. Viviana Michel: futbolista profesional mexicana del Club América Femenil y finalista de la cuarta temporada. Denisse Novoa: atleta mexicana que era una de las firmes candidatas a ganar la tercera temporada, pero un accidente a dos días de la final se lo impidió. Ana Parra: modelo colombiana e influencer de fitness que participó en la quinta temporada. Yamilet Peña: gimnasta olímpica dominicana con gran disciplina y desempeño que estuvo a un paso de lograr llegar a la semana final de la cuarta temporada. Kelvin Rentería: atleta mexicano que, además de ser finalista de la quinta temporada, participó en la primera edición de La casa de los famosos. Francisco Javier Rodríguez: jugador profesional de fútbol de la Selección Nacional de México, mejor conocido como 'El Maza'. Fue uno de los atletas que más brilló en la tercera temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Valeria Sofia Rodríguez: atleta puertorriqueña campeona de la segunda temporada. Hizo historia tras convertirse en la ganadora más joven de la competencia deportiva a nivel internacional. Elías Tirado: entrenador personal puertorriqueño mejor conocido como 'El Tarzán Boricua' que se quedó a un paso de entrar en el cuadro de finalistas de la quinta temporada. ¿Cuándo se estrena Exatlón Estados Unidos All-Stars? La nueva etapa de Exatlón se estrenará el lunes 21 de noviembre a las 7 p. m., hora del Este, y será conducida por Frederik Oldenburg al lado de 'Chelly' Cantú como comentarista deportiva.

