Un exhabitante de La casa de los famosos, una presentadora, unos gemelos... Los 20 héroes que integran el Equipo Famosos (Equipo Rojo) y Equipo Contendientes (Equipo Azul) ya están listos para entrar en acción el lunes 3 de octubre a las 7 p. m., hora del Este, con el esperado estreno por Telemundo de la séptima temporada de la competencia deportiva más feroz del planeta. Conócelos.

Rafael Nieves

34 años de San Diego, California, actor mexicano conocido por su participación en la segunda temporada del reality show La casa de los famosos. En su juventud dejó su exitosa carrera en el boxeo para seguir su sueño en el mundo de la actuación. Caterine Ibargüen

38 años de Miami, Florida, destacada atleta colombiana que compite en salto de longitud, salto de altura y triple salto. Ibargüen se convierte en la primera participante de Exatlón en haber ganado medalla de oro en una olimpiada.

Douglas Castillo

28 años de Newark, Nueva Jersey, jugador profesional de tenis de mesa oriundo de Costa Rica. Ha obtenido varias medallas a nivel nacional e internacional por su buen desempeño. Se une a Exatlón junto a su hermano gemelo Esteban, pero uno por el Team Famosos y el otro en Team Contendientes. Elsa García

32 años de Austin, Texas, considerada la mejor gimnasta artística de México que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y fue la ganadora del cotizado premio 'Longines' a la gimnasta más elegante en el Mundial de Gimnasia 2009.

Estefanía Ahumada

31 años y oriunda de España, famosa actriz y presentadora de televisión que hizo su carrera en México donde se ha destacado en varios programas de competencia deportiva.

Horacio Gutiérrez

31 años de Chicago, Illinois, reconocido luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA, con sus siglas en inglés) con 7 de 10 peleas profesionales ganadas y que además participó en el famoso reality 'Ultimate Fighter' en el que fue finalista.

Selena Vera

26 años de Phoenix, Arizona, reconocida jugadora de fútbol profesional que logró ascender en el camino de ser maestra de escuela a una futbolista profesional. Sus inicios los realizó para los equipos León y Chivas y actualmente es defensa para el Club América Femenil de México. Marizol Landazuri

31 años de Nueva York, Nueva York, atleta ecuatoriana-dominicana que practica atletismo. Comenzó su carrera deportiva a los 22 años y ha logrado ganar varias medallas de oro a nivel nacional hasta llegar a los Juegos Olímpicos Río 2016 y Tokio 2020.

Jonny Magallón

40 años de San Diego, California, leyenda del fútbol mexicano con una exitosa carrera en la posición de defensa central. Formó parte de la Liga Mexicana de Fútbol que jugó en la Copa Mundial FIFA Sudáfrica 2010.

Iván Fernández

24 años de San Juan, Puerto Rico, jugador de voleibol profesional al que su padre logró convertir en un atleta de alto rendimiento participando en campeonatos mundiales. Con 6' 7 de estatura, Fernández es el atleta más alto en la historia de Exatlón. Aaron Matos

24 años de Doral, Florida, joven venezolano que dejó su país por la situación política. Actualmente se desempeña como entrenador de Crossfit y personal. Sus inicios en el deporte los realizó en el atletismo, luego jugó fútbol y voleibol.

Aldo Tamez

22 años de McAllen, Texas, joven mexicano que proviene de una familia que ama los deportes. A los 4 años comenzó a jugar fútbol y desde los 12 años incrementó su pasión por este deporte. Alejandra Valera

26 años de Carbonadle, Colorado, estudiante de ingeniería ambiental, entrenadora personal y coach de ejercicios que ha practicado atletismo, voleibol y Crossfit, pero lo que más le ha gustado es el básquetbol.

Azul Grantón

22 años de Houston, Texas, modelo, actriz e influencer argentina que dejó su casa a los 19 años para viajar en busca de lograr su sueño en televisión. Desde pequeña le han gustado los deportes, pero en lo que más se destacó fue en el patinaje artístico obteniendo varios premios.

Cynthia Castillo

32 años de Los Angeles, California, entrenadora personal y madre soltera de tres hijos que durante sus años de escuela secundaria jugó fútbol y voleibol. Abandonó los deportes luego de casarse y hace dos años se certificó como entrenadora personal. Lilian Duran

27 años de Nueva York, Nueva York, mexicana que trabaja en un gimnasio de entrenamiento funcional. Practica esgrima con el que ha logrado ganar varias competencias, pero tuvo que abandonarlo para enfocarse en la universidad.

Junior Díaz

28 años de Brooklyn, Nueva York, joven dominicano cuya familia se mudó a Nueva York cuando tenía 6 meses de nacido. Sus inicios en el beisbol los realizó cuando tenía 7 años, pero no logró realizarlo de manera profesional. Hoy en día juega softball con sus amigos.

José Kuthy

26 años de San Francisco, California, nutricionista y mercadólogo nacido en México. Desde niño ha sido un apasionado por los deportes y entre los que ha practicado están tenis, fútbol, boxeo y natación. Isabel Junio

29 años de San Diego, California, médico general de sala de emergencias a quien siempre le interesaron los deportes. Ha conseguido fusionar sus conocimientos en medicina con el ejercicio para lograr mejores resultados en su carrera en fitness.

Esteban Castillo

28 años de Newark, Nueva Jersey, uno de los gemelos Castillo que se une al Team Contendientes. Nacido en Costa Rica, su verdadera pasión es la actuación, el modelaje y la creación de contenido. En el deporte practica calistenia, básquet y fútbol. La vida de los gemelos Castillo es muy parecida, pero se diferencian en personalidad. La vida de los gemelos Castillo es muy parecida, pero se diferencian en personalidad. 20 de 20 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

