Eugenio Siller de sus escenas en ¿Quién mató a Sara?: "Me costó mucho trabajo, nunca lo había hecho" El actor mexicano Eugenio Siller regresa a la televisión con un papel que lo hizo reinvertarse y hacer cosas que nunca imaginó Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para dar vida al sufrido José María en la nueva serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?, Eugenio Siller no solo tuvo que despojarse de su ya conocida imagen de galán de telenovelas. "Es la primera vez que hago desnudos en una serie. Me costó mucho trabajo, nunca lo había hecho", cuenta el mexicano de 39 años, que a pesar de tener un cuerpo de impacto pasó las de Caín en esas escenas. "Soy pudoroso en ese aspecto. Pero después de que lo hice el primer día, me sentí muy a gusto". No es para menos, el ojiverde estuvo muy bien arropado en este thriller por actores como, entre otros, Claudia Ramírez, Manolo Cardona y Carolina Miranda. "Esta serie te tiene en la orilla del asiento todo el tiempo, tiene bastante acción, te va a mantener en suspenso", adelanta el rubio, quien en la trama interpreta a un artista que es rechazado por su familia. "Crecí en una sociedad en donde todo es aparentar, todo es dinero. Mi papá es dueño de casinos. Con dinero saben manejar la manera de conseguir cosas con influencias. Somos tres hermanos ", y agrega de su personaje. "Es la oveja negra, tiene que pasar muchos obstáculos para ser feliz". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Eugenio Siller Image zoom Eugenio Siller | Credit: Instagram Eugenio Siller Eso sí, fuera de los reflectores, Siller es alguien que sabe gozar la vida aun en medio de la pandemia. "Hay que valorar lo que tenemos", aconseja. "La salud es lo primordial y con salud puedes hacer lo que quieras siempre".

Share options

Close Login

View image Eugenio Siller de sus escenas en ¿Quién mató a Sara?: "Me costó mucho trabajo, nunca lo había hecho"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.